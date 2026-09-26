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Портативная акустика Ural ТТ М3+ мини синий (УРАЛ ТТ М3+ МИНИ У) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Ural ТТ М3+ мини синий (УРАЛ ТТ М3+ МИНИ У)

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Портативная акустика Ural ТТ М3+ мини синий (УРАЛ ТТ М3+ МИНИ У)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621775
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
16
Тип элементов питания
Li-Ion
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
85 x 95 x 85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х8х7
Вес, г.
600

Описание товара Портативная акустика Ural ТТ М3+ мини синий (УРАЛ ТТ М3+ МИНИ У)

Родные прикосновения можно передать благодаря теплому и сбалансированному звуку, исходящему из динамиков Урал ТТ М-3+. Излучая свет, она делает жизнь владельца ярче и насыщеннее. Наиболее сбалансированная модель в линейке. Модель для любителей музыки, которым нужен компактный дизайн. Звук с хорошей детальностью и басом, АЧХ не акцентирована ни в одном из диапазонов. Отлично подойдет для комфортного прослушивания дома, в офисе, в путешествиях и командировках.

Отзывы о товаре Портативная акустика Ural ТТ М3+ мини синий (УРАЛ ТТ М3+ МИНИ У)




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Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
16
Тип элементов питания
Li-Ion
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
85 x 95 x 85
Страна производитель
Китай
Описание
Родные прикосновения можно передать благодаря теплому и сбалансированному звуку, исходящему из динамиков Урал ТТ М-3+. Излучая свет, она делает жизнь владельца ярче и насыщеннее. Наиболее сбалансированная модель в линейке. Модель для любителей музыки, которым нужен компактный дизайн. Звук с хорошей детальностью и басом, АЧХ не акцентирована ни в одном из диапазонов. Отлично подойдет для комфортного прослушивания дома, в офисе, в путешествиях и командировках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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