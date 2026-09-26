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Портативная акустика Sony SRS-XE200 оранжевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Sony SRS-XE200 оранжевый

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Портативная акустика Sony SRS-XE200 оранжевый - фото 1
Портативная акустика Sony SRS-XE200 оранжевый - фото 2
Портативная акустика Sony SRS-XE200 оранжевый - фото 3
Портативная акустика Sony SRS-XE200 оранжевый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
оранжевый
Звук
моно
Мощность, Вт
20
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика Sony SRS-XE200 оранжевый - фото 1
  • Портативная акустика Sony SRS-XE200 оранжевый - фото 2
  • Портативная акустика Sony SRS-XE200 оранжевый - фото 3
  • Портативная акустика Sony SRS-XE200 оранжевый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605726
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
оранжевый
Особенности
одновременное подключения двух колонок
Звук
моно
Мощность, Вт
20
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
95
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.2
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
собственный
Время работы, ч
16
Габаритные размеры
90x208x94мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х8
Вес, г.
817

Описание товара Портативная акустика Sony SRS-XE200 оранжевый

Портативная акустика Sony — это идеальное решение для тех, кто ценит сочетание мощного звука и удобства использования. Эта оранжевая колонка выполнена из высококачественного пластика и обладает стильным современным дизайном, который идеально впишется в любой интерьер или дополнит вашу уличную вечеринку. С Bluetooth версией 5.2 вы сможете наслаждаться стабильной и быстрой беспроводной связью, что позволяет легко подключаться к различным устройствам. При весе всего 0,8 кг колонка легка в переноске, что делает её идеальной для поездок и прогулок. Аккумулятор обеспечивает впечатляющие 16 часов непрерывной работы, так что вам не придётся беспокоиться о частой подзарядке. Внутри расположены два динамика, которые воспроизводят звук мощностью 20 Вт, обеспечивая качественное моно звучание. Соотношение сигнал/шум в 95 дБ гарантирует чистоту и насыщенность звука, позволяя услышать каждую деталь музыки. Колонка оснащена USB-портом, что добавляет удобство зарядки и использования дополнительных аксессуаров. Несмотря на отсутствие дисплея, управление функционалом устройства остаётся интуитивно понятным и простым. С портативной акустикой Sony вы сможете насладиться любимыми треками в высоком качестве и создать атмосферу праздника где угодно!

Отзывы о товаре Портативная акустика Sony SRS-XE200 оранжевый




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
оранжевый
Особенности
одновременное подключения двух колонок
Звук
моно
Мощность, Вт
20
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
95
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.2
Развернуть
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
собственный
Время работы, ч
16
Габаритные размеры
90x208x94мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Sony — это идеальное решение для тех, кто ценит сочетание мощного звука и удобства использования. Эта оранжевая колонка выполнена из высококачественного пластика и обладает стильным современным дизайном, который идеально впишется в любой интерьер или дополнит вашу уличную вечеринку. С Bluetooth версией 5.2 вы сможете наслаждаться стабильной и быстрой беспроводной связью, что позволяет легко подключаться к различным устройствам. При весе всего 0,8 кг колонка легка в переноске, что делает её идеальной для поездок и прогулок. Аккумулятор обеспечивает впечатляющие 16 часов непрерывной работы, так что вам не придётся беспокоиться о частой подзарядке. Внутри расположены два динамика, которые воспроизводят звук мощностью 20 Вт, обеспечивая качественное моно звучание. Соотношение сигнал/шум в 95 дБ гарантирует чистоту и насыщенность звука, позволяя услышать каждую деталь музыки. Колонка оснащена USB-портом, что добавляет удобство зарядки и использования дополнительных аксессуаров. Несмотря на отсутствие дисплея, управление функционалом устройства остаётся интуитивно понятным и простым. С портативной акустикой Sony вы сможете насладиться любимыми треками в высоком качестве и создать атмосферу праздника где угодно!
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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