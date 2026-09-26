Портативная акустика Sony SRS-XE200 оранжевый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Sony SRS-XE200 оранжевый
Портативная акустика Sony — это идеальное решение для тех, кто ценит сочетание мощного звука и удобства использования. Эта оранжевая колонка выполнена из высококачественного пластика и обладает стильным современным дизайном, который идеально впишется в любой интерьер или дополнит вашу уличную вечеринку. С Bluetooth версией 5.2 вы сможете наслаждаться стабильной и быстрой беспроводной связью, что позволяет легко подключаться к различным устройствам. При весе всего 0,8 кг колонка легка в переноске, что делает её идеальной для поездок и прогулок. Аккумулятор обеспечивает впечатляющие 16 часов непрерывной работы, так что вам не придётся беспокоиться о частой подзарядке. Внутри расположены два динамика, которые воспроизводят звук мощностью 20 Вт, обеспечивая качественное моно звучание. Соотношение сигнал/шум в 95 дБ гарантирует чистоту и насыщенность звука, позволяя услышать каждую деталь музыки. Колонка оснащена USB-портом, что добавляет удобство зарядки и использования дополнительных аксессуаров. Несмотря на отсутствие дисплея, управление функционалом устройства остаётся интуитивно понятным и простым. С портативной акустикой Sony вы сможете насладиться любимыми треками в высоком качестве и создать атмосферу праздника где угодно!
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