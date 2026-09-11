Портативная акустика JBL Charge 5 red
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Charge 5 red
Портативная акустика JBL — это стильное и мощное решение для любителей качественного звука и удобства. Этот громкоговоритель представляет собой лёгкую и мобильную колонку с весом всего 0,96 кг, которую можно взять с собой куда угодно. Благодаря своей мощности в 40 Вт и поддержке Bluetooth, она обеспечивает насыщенный и чёткий звук в формате моно. Колонка способна работать до 20 часов на одном заряде благодаря ёмкому аккумулятору в 7500 мА·ч. Это позволит вам наслаждаться музыкой на протяжении всего дня без необходимости беспокоиться о поиске розетки. Устойчивая конструкция из качественного пластика не только обеспечивает изделию долговечность, но и придаёт ему стильный вид. Красный цвет корпуса добавляет яркости и привлекательности. Колонка не имеет дисплея, что упрощает её дизайн и управление. Особое внимание заслуживает высокое отношение сигнал/шум в 80 дБ, обеспечивающее чистое и детализированное звучание на любой громкости. Система оснащена двумя динамиками и поддерживает двухполосное воспроизведение, что усиливает глубину и богатство звуков. Питание от аккумулятора и возможность зарядки от USB делают JBL идеальным выбором для тех, кто ценит мобильность и удобство использования. Это устройство станет отличной находкой для любого меломана, желающего иметь качественный звук при минимальных усилиях.
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