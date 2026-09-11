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Портативная акустика JBL Charge 5 red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика JBL Charge 5 red

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Портативная акустика JBL Charge 5 red - фото 1
Портативная акустика JBL Charge 5 red - фото 2
Портативная акустика JBL Charge 5 red - фото 3
Портативная акустика JBL Charge 5 red - фото 4
Портативная акустика JBL Charge 5 red - фото 5
Портативная акустика JBL Charge 5 red - фото 6
Портативная акустика JBL Charge 5 red - фото 7
Портативная акустика JBL Charge 5 red - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
красный
Звук
моно
Мощность, Вт
40
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика JBL Charge 5 red - фото 1
  • Портативная акустика JBL Charge 5 red - фото 2
  • Портативная акустика JBL Charge 5 red - фото 3
  • Портативная акустика JBL Charge 5 red - фото 4
  • Портативная акустика JBL Charge 5 red - фото 5
  • Портативная акустика JBL Charge 5 red - фото 6
  • Портативная акустика JBL Charge 5 red - фото 7
  • Портативная акустика JBL Charge 5 red - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 469621
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
красный
Особенности
управление со смартфона, кнопочное
Звук
моно
Мощность, Вт
40
Количество динамиков
2
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7500
Время работы, ч
20
Габаритные размеры
220х95х93 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х12
Вес, кг.
1.5

Описание товара Портативная акустика JBL Charge 5 red

Портативная акустика JBL — это стильное и мощное решение для любителей качественного звука и удобства. Этот громкоговоритель представляет собой лёгкую и мобильную колонку с весом всего 0,96 кг, которую можно взять с собой куда угодно. Благодаря своей мощности в 40 Вт и поддержке Bluetooth, она обеспечивает насыщенный и чёткий звук в формате моно. Колонка способна работать до 20 часов на одном заряде благодаря ёмкому аккумулятору в 7500 мА·ч. Это позволит вам наслаждаться музыкой на протяжении всего дня без необходимости беспокоиться о поиске розетки. Устойчивая конструкция из качественного пластика не только обеспечивает изделию долговечность, но и придаёт ему стильный вид. Красный цвет корпуса добавляет яркости и привлекательности. Колонка не имеет дисплея, что упрощает её дизайн и управление. Особое внимание заслуживает высокое отношение сигнал/шум в 80 дБ, обеспечивающее чистое и детализированное звучание на любой громкости. Система оснащена двумя динамиками и поддерживает двухполосное воспроизведение, что усиливает глубину и богатство звуков. Питание от аккумулятора и возможность зарядки от USB делают JBL идеальным выбором для тех, кто ценит мобильность и удобство использования. Это устройство станет отличной находкой для любого меломана, желающего иметь качественный звук при минимальных усилиях.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Charge 5 red




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
красный
Особенности
управление со смартфона, кнопочное
Звук
моно
Мощность, Вт
40
Количество динамиков
2
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.1
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7500
Время работы, ч
20
Габаритные размеры
220х95х93 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL — это стильное и мощное решение для любителей качественного звука и удобства. Этот громкоговоритель представляет собой лёгкую и мобильную колонку с весом всего 0,96 кг, которую можно взять с собой куда угодно. Благодаря своей мощности в 40 Вт и поддержке Bluetooth, она обеспечивает насыщенный и чёткий звук в формате моно. Колонка способна работать до 20 часов на одном заряде благодаря ёмкому аккумулятору в 7500 мА·ч. Это позволит вам наслаждаться музыкой на протяжении всего дня без необходимости беспокоиться о поиске розетки. Устойчивая конструкция из качественного пластика не только обеспечивает изделию долговечность, но и придаёт ему стильный вид. Красный цвет корпуса добавляет яркости и привлекательности. Колонка не имеет дисплея, что упрощает её дизайн и управление. Особое внимание заслуживает высокое отношение сигнал/шум в 80 дБ, обеспечивающее чистое и детализированное звучание на любой громкости. Система оснащена двумя динамиками и поддерживает двухполосное воспроизведение, что усиливает глубину и богатство звуков. Питание от аккумулятора и возможность зарядки от USB делают JBL идеальным выбором для тех, кто ценит мобильность и удобство использования. Это устройство станет отличной находкой для любого меломана, желающего иметь качественный звук при минимальных усилиях.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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