Портативная акустика JBL Clip 4 black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Clip 4 black
Портативная акустика JBL представляет собой компактное и мощное устройство, идеально подходящее для использования на улице и в помещении. Эта колонка с элегантным черным дизайном выполнена из прочного металла и пластика, что обеспечивает её устойчивость к внешним воздействиям. С весом всего 0,239 кг её легко взять с собой куда угодно. Акустическая система оснащена одним динамиком, обеспечивающим качественный моно звук с мощностью 5 Вт. Отношение сигнал/шум в 85 дБ гарантирует чистое и насыщенное звучание. Колонка поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth, что позволяет легко синхронизировать её с любым устройством, поддерживающим данную технологию. Надежный аккумулятор ёмкостью 1000 мА·ч обеспечивает до 10 часов непрерывной работы, что позволяет наслаждаться любимой музыкой в течение всего дня. Зарядить устройство можно как от USB, так и непосредственно от аккумулятора. JBL вновь подтверждает свой статус лидера в производстве высококачественной акустики, предлагая пользователям удобство, стиль и превосходное звучание в компактном форм-факторе.
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