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Портативная акустика JBL Clip 4 black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика JBL Clip 4 black

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Портативная акустика JBL Clip 4 black - фото 1
Портативная акустика JBL Clip 4 black - фото 2
Портативная акустика JBL Clip 4 black - фото 3
Портативная акустика JBL Clip 4 black - фото 4
Портативная акустика JBL Clip 4 black - фото 5
Портативная акустика JBL Clip 4 black - фото 6
Портативная акустика JBL Clip 4 black - фото 7
Портативная акустика JBL Clip 4 black - фото 8
Портативная акустика JBL Clip 4 black - фото 9
Портативная акустика JBL Clip 4 black - фото 10
Портативная акустика JBL Clip 4 black - фото 11
Портативная акустика JBL Clip 4 black - фото 12
Портативная акустика JBL Clip 4 black - фото 13
Портативная акустика JBL Clip 4 black - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика JBL Clip 4 black - фото 1
  • Портативная акустика JBL Clip 4 black - фото 2
  • Портативная акустика JBL Clip 4 black - фото 3
  • Портативная акустика JBL Clip 4 black - фото 4
  • Портативная акустика JBL Clip 4 black - фото 5
  • Портативная акустика JBL Clip 4 black - фото 6
  • Портативная акустика JBL Clip 4 black - фото 7
  • Портативная акустика JBL Clip 4 black - фото 8
  • Портативная акустика JBL Clip 4 black - фото 9
  • Портативная акустика JBL Clip 4 black - фото 10
  • Портативная акустика JBL Clip 4 black - фото 11
  • Портативная акустика JBL Clip 4 black - фото 12
  • Портативная акустика JBL Clip 4 black - фото 13
  • Портативная акустика JBL Clip 4 black - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 455453
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Цвет
черный
Особенности
Диаметр динамика - 40мм. Встроенный карабин. Пылевлагозащита IP67.
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Тип элементов питания
собственный
Емкость аккумулятора
1000
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
86,3х134,5х46 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х5
Вес, г.
300

Описание товара Портативная акустика JBL Clip 4 black

Портативная акустика JBL представляет собой компактное и мощное устройство, идеально подходящее для использования на улице и в помещении. Эта колонка с элегантным черным дизайном выполнена из прочного металла и пластика, что обеспечивает её устойчивость к внешним воздействиям. С весом всего 0,239 кг её легко взять с собой куда угодно. Акустическая система оснащена одним динамиком, обеспечивающим качественный моно звук с мощностью 5 Вт. Отношение сигнал/шум в 85 дБ гарантирует чистое и насыщенное звучание. Колонка поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth, что позволяет легко синхронизировать её с любым устройством, поддерживающим данную технологию. Надежный аккумулятор ёмкостью 1000 мА·ч обеспечивает до 10 часов непрерывной работы, что позволяет наслаждаться любимой музыкой в течение всего дня. Зарядить устройство можно как от USB, так и непосредственно от аккумулятора. JBL вновь подтверждает свой статус лидера в производстве высококачественной акустики, предлагая пользователям удобство, стиль и превосходное звучание в компактном форм-факторе.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Clip 4 black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Цвет
черный
Особенности
Диаметр динамика - 40мм. Встроенный карабин. Пылевлагозащита IP67.
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Тип элементов питания
собственный
Емкость аккумулятора
1000
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
86,3х134,5х46 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL представляет собой компактное и мощное устройство, идеально подходящее для использования на улице и в помещении. Эта колонка с элегантным черным дизайном выполнена из прочного металла и пластика, что обеспечивает её устойчивость к внешним воздействиям. С весом всего 0,239 кг её легко взять с собой куда угодно. Акустическая система оснащена одним динамиком, обеспечивающим качественный моно звук с мощностью 5 Вт. Отношение сигнал/шум в 85 дБ гарантирует чистое и насыщенное звучание. Колонка поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth, что позволяет легко синхронизировать её с любым устройством, поддерживающим данную технологию. Надежный аккумулятор ёмкостью 1000 мА·ч обеспечивает до 10 часов непрерывной работы, что позволяет наслаждаться любимой музыкой в течение всего дня. Зарядить устройство можно как от USB, так и непосредственно от аккумулятора. JBL вновь подтверждает свой статус лидера в производстве высококачественной акустики, предлагая пользователям удобство, стиль и превосходное звучание в компактном форм-факторе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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