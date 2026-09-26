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Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh

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Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh - фото 1
Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh - фото 2
Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh - фото 3
Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh - фото 4
Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh - фото 5
Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh - фото 6
Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh - фото 7
Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh - фото 8
Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh - фото 9
Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh - фото 10
Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
20
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh - фото 1
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh - фото 2
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh - фото 3
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh - фото 4
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh - фото 5
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh - фото 6
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh - фото 7
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh - фото 8
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh - фото 9
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh - фото 10
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621772
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
96
Цвет
черный
Особенности
световые эффекты
Звук
моно
Мощность, Вт
20
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1800
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
134 x 176 x 124 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х8
Вес, г.
720

Описание товара Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh

Портативная акустика HYUNDAI – это идеальное решение для тех, кто ценит качественный звук и мобильность. Этот компактный и стильный гаджет станет вашим верным спутником на вечеринке, пикнике или просто дома. С мощностью в 20 Вт устройство обеспечивает впечатляющее звуковое сопровождение, отлично подходящее для различных видов активности. Монофонический звук в комбинации с одним динамиком и одной полосой АС создаёт чистое и насыщенное звучание, которое приятно удивит даже искушённых меломанов. Акустика оснащена современным аккумулятором типа Li-Ion, который обеспечивает до 10 часов непрерывной работы, гарантируя вам длительное наслаждение музыкой без частых подзарядок. Благодаря версии Bluetooth v5.0, колонка обеспечит стабильное беспроводное соединение с вашими устройствами, будь то смартфон или планшет. Корпус из прочного пластика в элегантном чёрном цвете не только привлекательно выглядит, но и надёжен в эксплуатации. С отношением сигнал/шум в 96 дБ вы получите чёткое и чистое звучание без помех. Наличие USB-разъёма предоставляет дополнительные возможности для подключения и зарядки. Портативная акустика HYUNDAI – это больше чем просто колонка, это ваше личное мобильное музыкальное устройство, которое сочетает в себе функциональность, качество и стиль.

Отзывы о товаре Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
96
Цвет
черный
Особенности
световые эффекты
Звук
моно
Мощность, Вт
20
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1800
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
134 x 176 x 124 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика HYUNDAI – это идеальное решение для тех, кто ценит качественный звук и мобильность. Этот компактный и стильный гаджет станет вашим верным спутником на вечеринке, пикнике или просто дома. С мощностью в 20 Вт устройство обеспечивает впечатляющее звуковое сопровождение, отлично подходящее для различных видов активности. Монофонический звук в комбинации с одним динамиком и одной полосой АС создаёт чистое и насыщенное звучание, которое приятно удивит даже искушённых меломанов. Акустика оснащена современным аккумулятором типа Li-Ion, который обеспечивает до 10 часов непрерывной работы, гарантируя вам длительное наслаждение музыкой без частых подзарядок. Благодаря версии Bluetooth v5.0, колонка обеспечит стабильное беспроводное соединение с вашими устройствами, будь то смартфон или планшет. Корпус из прочного пластика в элегантном чёрном цвете не только привлекательно выглядит, но и надёжен в эксплуатации. С отношением сигнал/шум в 96 дБ вы получите чёткое и чистое звучание без помех. Наличие USB-разъёма предоставляет дополнительные возможности для подключения и зарядки. Портативная акустика HYUNDAI – это больше чем просто колонка, это ваше личное мобильное музыкальное устройство, которое сочетает в себе функциональность, качество и стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика Hyundai H-PS1005 черный 20W 1.0 BT 10м 1800mAh - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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