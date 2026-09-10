Портативная акустика Hyundai H-PAC520 синий
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Hyundai H-PAC520 синий
Портативная акустика Hyundai – это стильное и функциональное устройство для любителей качественного звука на ходу. Выполненная в элегантном синем цвете, эта колонка сочетает в себе компактные размеры и мощные возможности, что делает её идеальным выбором для активных пользователей. Основные характеристики включают мощность в 8 Вт и моно звук, который обеспечивается одним динамиком. Несмотря на свою компактность и вес всего 0,56 кг, колонка обеспечивает насыщенное и четкое звучание, позволяющее наслаждаться любимой музыкой в любом месте и в любое время. Корпус устройства изготовлен из прочного пластика, что обеспечивает надежную защиту элементов внутри. Акустика оснащена современным Bluetooth v5.0 для беспроводного соединения с мобильными устройствами и другими гаджетами. Также доступен интерфейс USB, расширяющий возможности подключения. Эта модель питается от аккумулятора емкостью 2200 мА·ч, что обеспечивает длительное время автономной работы. Таким образом, вы можете насладиться продолжительным музыкальным сопровождением, не беспокоясь о внезапной разрядке. Портативная акустика Hyundai – это отличный выбор для тех, кто ценит мобильность, качество и надежность в одном устройстве.
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