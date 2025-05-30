Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый)
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый)
Портативная акустика от Яндекс — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для любителей качественного звука в дороге или дома. Со скромным весом в 0,9 кг, эта колонка мощностью 24 Вт обеспечивает насыщенный и чистый звук благодаря системе 2.1, двум полосам акустической конструкции и трем динамикам. Высокочастотный динамик диаметром 20 мм и низкочастотный — 63 мм позволяют добиться сбалансированного звукового профиля, передавая все нюансы вашей любимой музыки. Колонка поддерживает современную версию Bluetooth 5.0, что обеспечивает стабильное и быстрое подключение к вашим устройствам. Кроме того, доступны и другие варианты беспроводной связи, такие как Wi-Fi, а также подключение через USB, что делает её универсальной в использовании. Удобное питание от сети избавит вас от необходимости частой подзарядки, а стильный серый цвет устройства легко впишется в интерьер любого помещения. Присутствующий дисплей делает управление колонкой интуитивно понятным и простым. Яндекс, известный своим инновационным подходом к технологиям, предлагает эту колонку для всех, кто ценит качество звука и современный дизайн.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо как всегда, купили полочку на стену, вообще классно
Достоинства:
Комментарий:
Звук динамика на высоте!Отличное качество звука. Купили ее взамен маленькой старой колонке. Взяли из за звука и циферблата времени для ребёнка.
Достоинства:
Комментарий:
агрегат супер, не переживайте брать если собрались, очень много функций. я доволен
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший, настраивать легко. Падала несколько раз, пока живая(;
Достоинства:
Комментарий:
Была приобретена в подарок, имениннице все понравилось!
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобно, особенно как хаб для умного дома. Последнее время сама может включать и отключать радио, ей кажется как будто ее звали, но может с обновлениями исправят, громкая, звук приятный
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка! Покупал в подарок на Новый год. Цена была приемлемая, со скидкой по акции. Вообщем радует нашу семью уже не один месяц, а если быть точным, то пол года практически. Своих денег стоит однозначно. Не пожалел, что приобрёл её. Звук громкий, чёткий, вполне хватает для всей квартиры (3 комнаты). Хотя дома стоит JBL Partybox, если хочется погромче. Кстати, с ней эта колонка никаким образом не коннектится. У неё увы, нет выхода AUX. Если бы был, то цены ей небыло бы. По Bluetooth не совместимы они. Так что имейте ввиду. Чтобы подключить JBL, нужна другая колонка.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка просто супер Покупал жене подарок, она безъума
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка, только баса в музыке не хватает. За такую цену блютуз колонки лучше звучат.
Достоинства:
Комментарий:
Умная колонка оправдала все ожидания. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Товар интересный и функциональный. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка. Звучание на 5 с плюсом.
Достоинства:
Комментарий:
Все огонь, работает как надо
Достоинства:
Комментарий:
Очень оказывается нужная вещь, как мы жили без нее не знаю. Отличная помощница и в праздник, и в будни
Достоинства:
Комментарий:
Круто, работает с умными приборами и звучит хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, характеристики соответствуют.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная колонка! Сначала купили себе, потом я подарила такую же своей сестре, она в восторге. Звук превосходный, сама Алиса как всегда, выше всяких похвал. Очень нравится, что при обращении к Алисе видно, что она слушает
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка. Звук, на удивление, очень даже хорош, приятно слушать. Умные функции тоже хороши.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная Алиса, переживала чтобы пришла рабочая, так как я из лнр, и товар от посредников приходится ждать дольше, нежели в , подключилась, вопросов нет, правда хотела серую, но сын выбрал зелёную. Плюсы: миниатюрная, устойчивая. Минусы: она крутая, из-за этого сын отжал её у меня
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась всем без исключений кто с ней общался)
Достоинства:
Комментарий:
домашнее доводьны,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка,нам очень нравится
Достоинства:
Комментарий:
Колонка супер! Не знаю как жила без нее! Хорошая помощница, и музыку включит, новости прочитает, телефон найдет, я очень рада этому подарку.
Достоинства:
Комментарий:
Внучечка в восторге!!!Спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок. товар не подкачал
Достоинства:
Комментарий:
Брал на подарок, поэтому задержался с отзывом. Подключил легко . Звук отличный, мне нравиться. А это при том что ещё не пользовался . эквалайзером . Первое впечатление хорошее.
Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо как всегда, купили полочку на стену, вообще классно
Достоинства:
Комментарий:
Звук динамика на высоте!Отличное качество звука. Купили ее взамен маленькой старой колонке. Взяли из за звука и циферблата времени для ребёнка.
Достоинства:
Комментарий:
агрегат супер, не переживайте брать если собрались, очень много функций. я доволен
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший, настраивать легко. Падала несколько раз, пока живая(;
Достоинства:
Комментарий:
Была приобретена в подарок, имениннице все понравилось!
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобно, особенно как хаб для умного дома. Последнее время сама может включать и отключать радио, ей кажется как будто ее звали, но может с обновлениями исправят, громкая, звук приятный
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка! Покупал в подарок на Новый год. Цена была приемлемая, со скидкой по акции. Вообщем радует нашу семью уже не один месяц, а если быть точным, то пол года практически. Своих денег стоит однозначно. Не пожалел, что приобрёл её. Звук громкий, чёткий, вполне хватает для всей квартиры (3 комнаты). Хотя дома стоит JBL Partybox, если хочется погромче. Кстати, с ней эта колонка никаким образом не коннектится. У неё увы, нет выхода AUX. Если бы был, то цены ей небыло бы. По Bluetooth не совместимы они. Так что имейте ввиду. Чтобы подключить JBL, нужна другая колонка.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка просто супер Покупал жене подарок, она безъума
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка, только баса в музыке не хватает. За такую цену блютуз колонки лучше звучат.
Достоинства:
Комментарий:
Умная колонка оправдала все ожидания. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Товар интересный и функциональный. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка. Звучание на 5 с плюсом.
Достоинства:
Комментарий:
Все огонь, работает как надо
Достоинства:
Комментарий:
Очень оказывается нужная вещь, как мы жили без нее не знаю. Отличная помощница и в праздник, и в будни
Достоинства:
Комментарий:
Круто, работает с умными приборами и звучит хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, характеристики соответствуют.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная колонка! Сначала купили себе, потом я подарила такую же своей сестре, она в восторге. Звук превосходный, сама Алиса как всегда, выше всяких похвал. Очень нравится, что при обращении к Алисе видно, что она слушает
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка. Звук, на удивление, очень даже хорош, приятно слушать. Умные функции тоже хороши.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная Алиса, переживала чтобы пришла рабочая, так как я из лнр, и товар от посредников приходится ждать дольше, нежели в , подключилась, вопросов нет, правда хотела серую, но сын выбрал зелёную. Плюсы: миниатюрная, устойчивая. Минусы: она крутая, из-за этого сын отжал её у меня
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась всем без исключений кто с ней общался)
Достоинства:
Комментарий:
домашнее доводьны,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка,нам очень нравится
Достоинства:
Комментарий:
Колонка супер! Не знаю как жила без нее! Хорошая помощница, и музыку включит, новости прочитает, телефон найдет, я очень рада этому подарку.
Достоинства:
Комментарий:
Внучечка в восторге!!!Спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок. товар не подкачал
Достоинства:
Комментарий:
Брал на подарок, поэтому задержался с отзывом. Подключил легко . Звук отличный, мне нравиться. А это при том что ещё не пользовался . эквалайзером . Первое впечатление хорошее.