Top.Mail.Ru
Портативная акустика Sven PS-750 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Портативная акустика Sven PS-750

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Портативная акустика Sven PS-750 - фото 1
Портативная акустика Sven PS-750 - фото 2
Портативная акустика Sven PS-750 - фото 3
Портативная акустика Sven PS-750 - фото 4
Портативная акустика Sven PS-750 - фото 5
Портативная акустика Sven PS-750 - фото 6
Портативная акустика Sven PS-750 - фото 7
Портативная акустика Sven PS-750 - фото 8
Портативная акустика Sven PS-750 - фото 9
Портативная акустика Sven PS-750 - фото 10
Портативная акустика Sven PS-750 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
80
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Sven PS-750 - фото 1
  • Портативная акустика Sven PS-750 - фото 2
  • Портативная акустика Sven PS-750 - фото 3
  • Портативная акустика Sven PS-750 - фото 4
  • Портативная акустика Sven PS-750 - фото 5
  • Портативная акустика Sven PS-750 - фото 6
  • Портативная акустика Sven PS-750 - фото 7
  • Портативная акустика Sven PS-750 - фото 8
  • Портативная акустика Sven PS-750 - фото 9
  • Портативная акустика Sven PS-750 - фото 10
  • Портативная акустика Sven PS-750 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644125
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
встроенный микрофон (функция HandsFree), поддержка microSD, световые эффекты, Пульт ДУ
Звук
моно
Мощность, Вт
80
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
32
Диаметр НЧ-динамика, мм
145
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
4400
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
230x640x260 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х29х28
Вес, кг.
6.55

Описание товара Портативная акустика Sven PS-750

Портативная акустика Sven — это мощное и стильное устройство, которое идеально подойдет для настоящих ценителей качественного звука. С весом 5,2 кг и мощностью 80 Вт, эта колонка обеспечивает насыщенное моно звучание, которое легко заполнит ваше пространство. Технические характеристики устройства впечатляют: Sven оснащена двумя полосами акустической системы и поддерживает высокое и низкочастотное воспроизведение благодаря четырем динамикам. ВЧ-динамики диаметром 32 мм и НЧ-динамики диаметром 145 мм обеспечивают широкий диапазон частот и чистоту звука даже на максимальной громкости. Эта портативная колонка оснащена емкостным аккумулятором на 4400 мА·ч, который позволяет наслаждаться музыкой в течение длительного времени без необходимости частой подзарядки. Использование Li-pol элементов питания добавляет надежности и долговечности устройству. Выполненная в черном цвете и имеющая корпус из качественного пластика, акустика Sven не только прочная, но и стильная. Она легко впишется в любой интерьер, добавляя современный акцент. Устройство также оснащено USB-разъемом, позволяющим подключать различные устройства и расширять функциональность колонки. Портативная акустика Sven — это идеальный выбор для тех, кто ценит мощный звук и элегантный дизайн в одном устройстве. Отсутствие дисплея акцентирует внимание на простоте и функциональности, делая использование колонки интуитивно понятным.

Отзывы о товаре Портативная акустика Sven PS-750




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
встроенный микрофон (функция HandsFree), поддержка microSD, световые эффекты, Пульт ДУ
Звук
моно
Мощность, Вт
80
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
32
Диаметр НЧ-динамика, мм
145
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
4400
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
230x640x260 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Sven — это мощное и стильное устройство, которое идеально подойдет для настоящих ценителей качественного звука. С весом 5,2 кг и мощностью 80 Вт, эта колонка обеспечивает насыщенное моно звучание, которое легко заполнит ваше пространство. Технические характеристики устройства впечатляют: Sven оснащена двумя полосами акустической системы и поддерживает высокое и низкочастотное воспроизведение благодаря четырем динамикам. ВЧ-динамики диаметром 32 мм и НЧ-динамики диаметром 145 мм обеспечивают широкий диапазон частот и чистоту звука даже на максимальной громкости. Эта портативная колонка оснащена емкостным аккумулятором на 4400 мА·ч, который позволяет наслаждаться музыкой в течение длительного времени без необходимости частой подзарядки. Использование Li-pol элементов питания добавляет надежности и долговечности устройству. Выполненная в черном цвете и имеющая корпус из качественного пластика, акустика Sven не только прочная, но и стильная. Она легко впишется в любой интерьер, добавляя современный акцент. Устройство также оснащено USB-разъемом, позволяющим подключать различные устройства и расширять функциональность колонки. Портативная акустика Sven — это идеальный выбор для тех, кто ценит мощный звук и элегантный дизайн в одном устройстве. Отсутствие дисплея акцентирует внимание на простоте и функциональности, делая использование колонки интуитивно понятным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика Sven PS-750 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...