Портативная акустика JBL Charge 5 Green (JBLCHARGE5GRN)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Charge 5 Green (JBLCHARGE5GRN)
Портативная акустика JBL — это устройство, сочетающее в себе мощный звук и стильный дизайн, идеально подходящее для тех, кто ценит качество и удобство на ходу. С весом всего 0,96 кг, эта колонка обеспечивает впечатляющую мощность звука в 40 Вт, что позволяет наполнить любое пространство качественным монофоническим звуком. Благодаря емкому аккумулятору на 7500 мА·ч, колонка может работать до 20 часов без подзарядки, обеспечивая вам долгие часы наслаждения музыкой. Оснащенная передовой версией Bluetooth 5.1, она обеспечивает стабильное беспроводное подключение к вашим устройствам. Колонка имеет два динамика и две полосы частот, что делает ее идеальным выбором для воспроизведения различных музыкальных жанров. Изготовленная из прочного пластика, она представлена в стильном зеленом цвете, что делает ее не только функциональным, но и эстетически привлекательным аксессуаром. Устройство питается от литий-ионного аккумулятора, который можно легко зарядить, что добавляет удобства в использовании. С уровнем отношения сигнал/шум в 80 дБ, JBL гарантирует чистое и насыщенное звучание без искажений. Эта портативная колонка станет вашим надежным спутником в путешествиях, на пикнике или просто дома, где бы вы ни решили наслаждаться своей любимой музыкой.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 900 руб.2475 руб. в СплитПортативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7WHT) White
-
В наличииЦена 9 900 руб.2475 руб. в СплитПортативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7RED) Red
-
В наличииЦена 9 940 руб.2485 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Blac...
-
В наличииЦена 10 530 руб.2633 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий
-
В наличииЦена 10 530 руб.2633 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый
-
В наличииЦена 10 670 руб.2668 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Gree...
-
В наличииЦена 10 670 руб.2668 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Viol...
-
В наличииЦена 10 670 руб.2668 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey
-
В наличииЦена 11 990 руб.2998 руб. в СплитПортативная колонка Marshall Emberton III Black
-
В наличииЦена 12 310 руб.3078 руб. в СплитПортативная акустика Defender Prizm 150Вт 65138
-
В наличииЦена 30 770 руб.7693 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053...
-
В наличииЦена 31 160 руб. 38 990 руб.7790 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053...
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Charge 5 Green (JBLCHARGE5GRN)