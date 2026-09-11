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Портативная акустика JBL Charge 5 Green (JBLCHARGE5GRN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика JBL Charge 5 Green (JBLCHARGE5GRN)

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Портативная акустика JBL Charge 5 Green (JBLCHARGE5GRN) - фото 1
Портативная акустика JBL Charge 5 Green (JBLCHARGE5GRN) - фото 2
Портативная акустика JBL Charge 5 Green (JBLCHARGE5GRN) - фото 3
Портативная акустика JBL Charge 5 Green (JBLCHARGE5GRN) - фото 4
Портативная акустика JBL Charge 5 Green (JBLCHARGE5GRN) - фото 5
Портативная акустика JBL Charge 5 Green (JBLCHARGE5GRN) - фото 6
Портативная акустика JBL Charge 5 Green (JBLCHARGE5GRN) - фото 7
Портативная акустика JBL Charge 5 Green (JBLCHARGE5GRN) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет
зеленый
Звук
моно
Мощность, Вт
40
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Green (JBLCHARGE5GRN) - фото 1
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Green (JBLCHARGE5GRN) - фото 2
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Green (JBLCHARGE5GRN) - фото 3
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Green (JBLCHARGE5GRN) - фото 4
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Green (JBLCHARGE5GRN) - фото 5
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Green (JBLCHARGE5GRN) - фото 6
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Green (JBLCHARGE5GRN) - фото 7
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Green (JBLCHARGE5GRN) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494837
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
зеленый
Особенности
степень защиты IP67, управление со смартфона, кнопочное
Звук
моно
Мощность, Вт
40
Количество динамиков
2
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7500
Время работы, ч
20
Габаритные размеры
223х96,5х94 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х13
Вес, г.
410

Описание товара Портативная акустика JBL Charge 5 Green (JBLCHARGE5GRN)

Портативная акустика JBL — это устройство, сочетающее в себе мощный звук и стильный дизайн, идеально подходящее для тех, кто ценит качество и удобство на ходу. С весом всего 0,96 кг, эта колонка обеспечивает впечатляющую мощность звука в 40 Вт, что позволяет наполнить любое пространство качественным монофоническим звуком. Благодаря емкому аккумулятору на 7500 мА·ч, колонка может работать до 20 часов без подзарядки, обеспечивая вам долгие часы наслаждения музыкой. Оснащенная передовой версией Bluetooth 5.1, она обеспечивает стабильное беспроводное подключение к вашим устройствам. Колонка имеет два динамика и две полосы частот, что делает ее идеальным выбором для воспроизведения различных музыкальных жанров. Изготовленная из прочного пластика, она представлена в стильном зеленом цвете, что делает ее не только функциональным, но и эстетически привлекательным аксессуаром. Устройство питается от литий-ионного аккумулятора, который можно легко зарядить, что добавляет удобства в использовании. С уровнем отношения сигнал/шум в 80 дБ, JBL гарантирует чистое и насыщенное звучание без искажений. Эта портативная колонка станет вашим надежным спутником в путешествиях, на пикнике или просто дома, где бы вы ни решили наслаждаться своей любимой музыкой.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Charge 5 Green (JBLCHARGE5GRN)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
зеленый
Особенности
степень защиты IP67, управление со смартфона, кнопочное
Звук
моно
Мощность, Вт
40
Количество динамиков
2
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7500
Время работы, ч
20
Габаритные размеры
223х96,5х94 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL — это устройство, сочетающее в себе мощный звук и стильный дизайн, идеально подходящее для тех, кто ценит качество и удобство на ходу. С весом всего 0,96 кг, эта колонка обеспечивает впечатляющую мощность звука в 40 Вт, что позволяет наполнить любое пространство качественным монофоническим звуком. Благодаря емкому аккумулятору на 7500 мА·ч, колонка может работать до 20 часов без подзарядки, обеспечивая вам долгие часы наслаждения музыкой. Оснащенная передовой версией Bluetooth 5.1, она обеспечивает стабильное беспроводное подключение к вашим устройствам. Колонка имеет два динамика и две полосы частот, что делает ее идеальным выбором для воспроизведения различных музыкальных жанров. Изготовленная из прочного пластика, она представлена в стильном зеленом цвете, что делает ее не только функциональным, но и эстетически привлекательным аксессуаром. Устройство питается от литий-ионного аккумулятора, который можно легко зарядить, что добавляет удобства в использовании. С уровнем отношения сигнал/шум в 80 дБ, JBL гарантирует чистое и насыщенное звучание без искажений. Эта портативная колонка станет вашим надежным спутником в путешествиях, на пикнике или просто дома, где бы вы ни решили наслаждаться своей любимой музыкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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