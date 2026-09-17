Описание товара Портативная акустика Defender Enjoy S850 25Вт 65851

Портативная акустика Defender Enjoy S850 в цветовом решении Grey/Black — это мощное и защищённое устройство, созданное для тех, кто ценит качественный звук вне зависимости от обстоятельств. Модель построена по двухполосной схеме 1.1, что обеспечивает насыщенное звучание с чётким разделением частот. Суммарная мощность в 25 Вт позволяет наполнить энергией как небольшую комнату, так и открытое пространство, а широкий диапазон от 60 до 20000 Гц гарантирует глубокие низкие частоты и чистые высокие ноты. Встроенный процессор цифровой обработки сигнала (DSP) отвечает за тонкую настройку звуковой сцены, делая звучание объёмным и детализированным даже на высокой громкости. Колонка готова к любым испытаниям: степень защиты IP67 означает полную пыленепроницаемость и защиту от кратковременного погружения в воду. Корпус из прочного пластика надёжно укрывает внутренние компоненты, а продуманная конструкция позволяет брать устройство на пляж, в поход или на дачу, не беспокоясь о капризах погоды. Управление реализовано удобно: все основные функции доступны через кнопки на корпусе, а также через смартфон благодаря беспроводному соединению по Bluetooth версии 5.3. Современный протокол обеспечивает стабильную связь на расстоянии и низкое энергопотребление. Кроме того, колонка поддерживает технологию True Wireless Stereo: при наличии двух одинаковых моделей их можно объединить в пару для создания настоящего стереофонического поля. Автономность — одна из сильных сторон модели. Внутри установлены два элемента питания типа 18650 общей ёмкостью 1800 мА·ч. При уровне громкости 50 процентов устройство способно работать до 15 часов, а при повышении до 75 процентов время сокращается до 9 часов. Этого более чем достаточно для длительной вечеринки или полного дня активного отдыха. Заряжается колонка через современный разъём USB Type-C, и полное восстановление энергии занимает не более двух часов. Питание возможно как от USB-порта, так и от сменных батарей, что добавляет гибкости в использовании. Функциональные возможности расширены за счёт слота для карт памяти и линейного входа на разъёме mini jack. Вы можете воспроизводить музыку напрямую с флеш-карты или подключать любой источник с аналоговым выходом. Встроенный микрофон превращает колонку в устройство громкой связи: отвечать на звонки можно, не отвлекаясь от дел. Дополнительную атмосферу создаёт подсветка, которая добавляет визуального эффекта во время прослушивания в тёмное время суток. Отношение сигнал/шум на уровне 75 дБ гарантирует минимальный уровень посторонних шумов, сохраняя чистоту звучания.