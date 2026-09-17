Портативная акустика Defender Union 20Вт 65139
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Характеристики
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб.
В наличии
Код товара: 742885
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
0
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
5
Габаритные размеры, мм
208?80?80
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Портативная акустика Defender Union 20Вт 65139
Портативная акустика DEFENDER — компактный источник моно-звука для музыки, подкастов и других аудиозадач дома или в дороге. Благодаря Bluetooth, линейному AUX-входу, USB, разъёму для карт памяти и подключению наушников удобно выбрать подходящий способ прослушивания. Встроенный Li-Ion аккумулятор ёмкостью 2000 мА·ч обеспечивает до 5 часов работы без подключения к сети. Вес 0,83 кг делает колонку удобной для перемещения, а металлическо-пластиковый корпус сочетает практичность и выразительный внешний вид. Дисплей помогает контролировать текущую информацию во время использования.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
0
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
5
Габаритные размеры, мм
208?80?80
Страна производитель
Китай
Портативная акустика DEFENDER — компактный источник моно-звука для музыки, подкастов и других аудиозадач дома или в дороге. Благодаря Bluetooth, линейному AUX-входу, USB, разъёму для карт памяти и подключению наушников удобно выбрать подходящий способ прослушивания. Встроенный Li-Ion аккумулятор ёмкостью 2000 мА·ч обеспечивает до 5 часов работы без подключения к сети. Вес 0,83 кг делает колонку удобной для перемещения, а металлическо-пластиковый корпус сочетает практичность и выразительный внешний вид. Дисплей помогает контролировать текущую информацию во время использования.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная акустика Defender Union 20Вт 65139 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1720 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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