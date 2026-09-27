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Портативная акустика Defender Aurora S12 65415 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Defender Aurora S12 65415

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Портативная акустика Defender Aurora S12 65415 - фото 1
Портативная акустика Defender Aurora S12 65415 - фото 2
Портативная акустика Defender Aurora S12 65415 - фото 3
Портативная акустика Defender Aurora S12 65415 - фото 4
Портативная акустика Defender Aurora S12 65415 - фото 5
Портативная акустика Defender Aurora S12 65415 - фото 6
Портативная акустика Defender Aurora S12 65415 - фото 7
Портативная акустика Defender Aurora S12 65415 - фото 8
Портативная акустика Defender Aurora S12 65415 - фото 9
Портативная акустика Defender Aurora S12 65415 - фото 10
Портативная акустика Defender Aurora S12 65415 - фото 11
Портативная акустика Defender Aurora S12 65415 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
12
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик, MDF
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Defender Aurora S12 65415 - фото 1
  • Портативная акустика Defender Aurora S12 65415 - фото 2
  • Портативная акустика Defender Aurora S12 65415 - фото 3
  • Портативная акустика Defender Aurora S12 65415 - фото 4
  • Портативная акустика Defender Aurora S12 65415 - фото 5
  • Портативная акустика Defender Aurora S12 65415 - фото 6
  • Портативная акустика Defender Aurora S12 65415 - фото 7
  • Портативная акустика Defender Aurora S12 65415 - фото 8
  • Портативная акустика Defender Aurora S12 65415 - фото 9
  • Портативная акустика Defender Aurora S12 65415 - фото 10
  • Портативная акустика Defender Aurora S12 65415 - фото 11
  • Портативная акустика Defender Aurora S12 65415 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 130706
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
75
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
12
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик, MDF
Беспроводная связь
Bluetooth
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
нет
Габаритные размеры
105x177x105 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х14
Вес, кг.
1.62

Описание товара Портативная акустика Defender Aurora S12 65415

Портативная акустика Defender – это стильное и надежное решение для тех, кто ценит качество звука и мобильность. Весом всего 1,44 кг, эта компактная колонка легко переносится, обеспечивая при этом мощный и чистый звук. Оснащенная одним полосовым акустическим компонентом и двумя динамиками, она генерирует мощность в 12 Вт, создавая насыщенное звуковое сопровождение. Корпус устройства выполнен из прочных материалов: пластика и MDF, что придаёт ему дополнительную устойчивость и долговечность. Лаконичный чёрный цвет подчёркивает элегантный дизайн, который легко впишется в любой интерьер. Несмотря на отсутствие дисплея, управление колонкой интуитивно понятно и удобно. Defender поддерживает современные технологии и оснащена модулем Bluetooth, что позволяет вам наслаждаться любимой музыкой без лишних проводов. Кроме того, в наличии имеется линейный AUX вход и разъем для наушников, что обеспечивает широкие возможности подключения к различным устройствам и прослушивания в приватной обстановке. С системой питания от сети, вы можете быть уверены в том, что колонка будет всегда готова к работе, обеспечивая стабильное звучание в формате 2.0. Отношение сигнал/шум на уровне 75 дБ гарантирует минимальные искажения, что позволяет наслаждаться каждой ноткой в любимых треках. Портативная колонка Defender – это идеальное сочетание мощности, мобильности и современного дизайна, которое обязательно украсит ваши вечера с музыкой.

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender Aurora S12 65415




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
75
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
12
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик, MDF
Беспроводная связь
Bluetooth
Линейный AUX вход
Да
Развернуть
Разъем для подключения наушников
да
USB
нет
Габаритные размеры
105x177x105 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Defender – это стильное и надежное решение для тех, кто ценит качество звука и мобильность. Весом всего 1,44 кг, эта компактная колонка легко переносится, обеспечивая при этом мощный и чистый звук. Оснащенная одним полосовым акустическим компонентом и двумя динамиками, она генерирует мощность в 12 Вт, создавая насыщенное звуковое сопровождение. Корпус устройства выполнен из прочных материалов: пластика и MDF, что придаёт ему дополнительную устойчивость и долговечность. Лаконичный чёрный цвет подчёркивает элегантный дизайн, который легко впишется в любой интерьер. Несмотря на отсутствие дисплея, управление колонкой интуитивно понятно и удобно. Defender поддерживает современные технологии и оснащена модулем Bluetooth, что позволяет вам наслаждаться любимой музыкой без лишних проводов. Кроме того, в наличии имеется линейный AUX вход и разъем для наушников, что обеспечивает широкие возможности подключения к различным устройствам и прослушивания в приватной обстановке. С системой питания от сети, вы можете быть уверены в том, что колонка будет всегда готова к работе, обеспечивая стабильное звучание в формате 2.0. Отношение сигнал/шум на уровне 75 дБ гарантирует минимальные искажения, что позволяет наслаждаться каждой ноткой в любимых треках. Портативная колонка Defender – это идеальное сочетание мощности, мобильности и современного дизайна, которое обязательно украсит ваши вечера с музыкой.
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Доставка
Отзывы


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