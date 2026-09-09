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Портативная акустика Sven 357 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Sven 357

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Портативная акустика Sven 357 - фото 2
Портативная акустика Sven 357 - фото 3
Портативная акустика Sven 357 - фото 4
Портативная акустика Sven 357 - фото 5
Портативная акустика Sven 357 - фото 6
Портативная акустика Sven 357 - фото 7
Портативная акустика Sven 357 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
23
  • Портативная акустика Sven 357 - фото 1
  • Портативная акустика Sven 357 - фото 2
  • Портативная акустика Sven 357 - фото 3
  • Портативная акустика Sven 357 - фото 4
  • Портативная акустика Sven 357 - фото 5
  • Портативная акустика Sven 357 - фото 6
  • Портативная акустика Sven 357 - фото 7
  • Портативная акустика Sven 357 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 278871
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
23
Количество полос AC
1
Габаритные размеры
78?175?105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х12
Вес, г.
800

Описание товара Портативная акустика Sven 357

Регулировка уровня громкости. Фазоинвертор обеспечивает глубокий и мощный бас. Разъемы для подключения наушников и микрофона. Питание через USB-порт пк, ноутбука или адаптер dc 5v.

Отзывы о товаре Портативная акустика Sven 357




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
23
Количество полос AC
1
Габаритные размеры
78?175?105
Страна производитель
Китай
Описание
Регулировка уровня громкости. Фазоинвертор обеспечивает глубокий и мощный бас. Разъемы для подключения наушников и микрофона. Питание через USB-порт пк, ноутбука или адаптер dc 5v.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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