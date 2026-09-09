Портативная акустика Sven 357
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 278871
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
23
Количество полос AC
1
Габаритные размеры
78?175?105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х12
Вес, г.
800
Описание товара Портативная акустика Sven 357
Регулировка уровня громкости. Фазоинвертор обеспечивает глубокий и мощный бас. Разъемы для подключения наушников и микрофона. Питание через USB-порт пк, ноутбука или адаптер dc 5v.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
23
Количество полос AC
1
Габаритные размеры
78?175?105
Страна производитель
Китай
Регулировка уровня громкости. Фазоинвертор обеспечивает глубокий и мощный бас. Разъемы для подключения наушников и микрофона. Питание через USB-порт пк, ноутбука или адаптер dc 5v.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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