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Портативная акустика Defender G24 (65124) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Defender G24 (65124)

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Портативная акустика Defender G24 (65124) - фото 1
Портативная акустика Defender G24 (65124) - фото 2
Портативная акустика Defender G24 (65124) - фото 3
Портативная акустика Defender G24 (65124) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Звук
моно
Мощность, Вт
10
  • Портативная акустика Defender G24 (65124) - фото 1
  • Портативная акустика Defender G24 (65124) - фото 2
  • Портативная акустика Defender G24 (65124) - фото 3
  • Портативная акустика Defender G24 (65124) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 409046
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
поддержка карт памяти microSD
Звук
моно
Мощность, Вт
10
Количество полос AC
1
Время работы, ч
4
Габаритные размеры
150х165х278
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х32х4
Вес, кг.
1.06

Описание товара Портативная акустика Defender G24 (65124)

Встроенный тюнер превращает колонку в полноценный радиоприемник. Вы всегда сможете послушать ваши любимые радиопередачи или музыку. Наличие слота для карт памяти стандарта Micro-SD или USB дает возможность воспроизведения музыкальных файлов без использования компьютера. Достаточно вставить в слот карту с записанными на ней WAV— или MP3-файлами – и можно наслаждаться музыкой. С помощью AUX-входа и кабеля 3,5-мм джек — 3,5-мм джек колонки можно подключить к компьютеру (плееру, мобильному телефону) и использовать как мощный динамик.

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender G24 (65124)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
поддержка карт памяти microSD
Звук
моно
Мощность, Вт
10
Количество полос AC
1
Время работы, ч
4
Габаритные размеры
150х165х278
Страна производитель
Китай
Описание
Встроенный тюнер превращает колонку в полноценный радиоприемник. Вы всегда сможете послушать ваши любимые радиопередачи или музыку. Наличие слота для карт памяти стандарта Micro-SD или USB дает возможность воспроизведения музыкальных файлов без использования компьютера. Достаточно вставить в слот карту с записанными на ней WAV— или MP3-файлами – и можно наслаждаться музыкой. С помощью AUX-входа и кабеля 3,5-мм джек — 3,5-мм джек колонки можно подключить к компьютеру (плееру, мобильному телефону) и использовать как мощный динамик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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