Портативная акустика Defender G24 (65124)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Звук
моно
Мощность, Вт
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 409046
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
поддержка карт памяти microSD
Звук
моно
Мощность, Вт
10
Количество полос AC
1
Время работы, ч
4
Габаритные размеры
150х165х278
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х32х4
Вес, кг.
1.06
Описание товара Портативная акустика Defender G24 (65124)
Встроенный тюнер превращает колонку в полноценный радиоприемник. Вы всегда сможете послушать ваши любимые радиопередачи или музыку. Наличие слота для карт памяти стандарта Micro-SD или USB дает возможность воспроизведения музыкальных файлов без использования компьютера. Достаточно вставить в слот карту с записанными на ней WAV— или MP3-файлами – и можно наслаждаться музыкой. С помощью AUX-входа и кабеля 3,5-мм джек — 3,5-мм джек колонки можно подключить к компьютеру (плееру, мобильному телефону) и использовать как мощный динамик.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
поддержка карт памяти microSD
Звук
моно
Мощность, Вт
10
Количество полос AC
1
Время работы, ч
4
Габаритные размеры
150х165х278
Страна производитель
Китай
Встроенный тюнер превращает колонку в полноценный радиоприемник. Вы всегда сможете послушать ваши любимые радиопередачи или музыку. Наличие слота для карт памяти стандарта Micro-SD или USB дает возможность воспроизведения музыкальных файлов без использования компьютера. Достаточно вставить в слот карту с записанными на ней WAV— или MP3-файлами – и можно наслаждаться музыкой. С помощью AUX-входа и кабеля 3,5-мм джек — 3,5-мм джек колонки можно подключить к компьютеру (плееру, мобильному телефону) и использовать как мощный динамик.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная акустика Defender G24 (65124) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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