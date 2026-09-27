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Портативная акустика Aula N-189 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Aula N-189

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
11
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Питание
от сети
  • Портативная акустика Aula N-189 - фото 1
  • Портативная акустика Aula N-189 - фото 2
  • Портативная акустика Aula N-189 - фото 3
  • Портативная акустика Aula N-189 - фото 4
  • Портативная акустика Aula N-189 - фото 5
  • Портативная акустика Aula N-189 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626134
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Характеристики

Бренд
Aula
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
11
Мощность сабвуфера, Вт
5
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
76
Диаметр НЧ-динамика, мм
76
Отношение сигнал/шум, дБ
45
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
USB
да
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х6
Вес, кг.
1.01

Описание товара Портативная акустика Aula N-189

Портативная акустическая система Aula черного цвета — это идеальное решение для любителей качественного звука в любом месте. Корпус из прочного пластика обеспечивает надежность и легкость, что делает колонку удобной для переноса. Основной динамик и сабвуфер, каждый диаметром 76 мм, обеспечивают мощный и насыщенный звук, а система 2.1 гарантирует великолепное стерео-звучание. Суммарная мощность системы составляет 11 Вт, с 5 Вт, отведенными на сабвуфер, что позволяет наслаждаться глубокими басами и четкими высокими частотами. Два полосы акустической системы обеспечивают детализированное воспроизведение музыки вашего любимого жанра. Устройство снабжено USB-разъемом для удобного подключения различных девайсов, а питание от сети обеспечивает стабильную работу без необходимости замены батарей. Отношение сигнал/шум в 45 дБ способствует чистоте звучания без искажений. Портативная колонка от Aula — это оптимальный выбор для тех, кто ценит звук, практичность и стиль в одном устройстве.

Отзывы о товаре Портативная акустика Aula N-189




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Характеристики
Бренд
Aula
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
11
Мощность сабвуфера, Вт
5
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
76
Диаметр НЧ-динамика, мм
76
Отношение сигнал/шум, дБ
45
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
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Материал корпуса
пластик
USB
да
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустическая система Aula черного цвета — это идеальное решение для любителей качественного звука в любом месте. Корпус из прочного пластика обеспечивает надежность и легкость, что делает колонку удобной для переноса. Основной динамик и сабвуфер, каждый диаметром 76 мм, обеспечивают мощный и насыщенный звук, а система 2.1 гарантирует великолепное стерео-звучание. Суммарная мощность системы составляет 11 Вт, с 5 Вт, отведенными на сабвуфер, что позволяет наслаждаться глубокими басами и четкими высокими частотами. Два полосы акустической системы обеспечивают детализированное воспроизведение музыки вашего любимого жанра. Устройство снабжено USB-разъемом для удобного подключения различных девайсов, а питание от сети обеспечивает стабильную работу без необходимости замены батарей. Отношение сигнал/шум в 45 дБ способствует чистоте звучания без искажений. Портативная колонка от Aula — это оптимальный выбор для тех, кто ценит звук, практичность и стиль в одном устройстве.
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Доставка
Отзывы


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