Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Hyundai H-PS1020 черный
Портативная акустика Hyundai — это стильное и надежное решение для любителей качественного звука в любом месте. Компактная колонка оснащена версией Bluetooth 5.1, что обеспечивает стабильное подключение на расстоянии. С весом всего 0,74 кг, ее легко брать с собой в поездки и на прогулки. Устройство поддерживает до 7 часов непрерывного воспроизведения музыки благодаря емкому аккумулятору 1500 мА·ч типа Li-Ion, что позволяет наслаждаться любимыми треками на протяжении долгого времени без необходимости подзарядки. Эта модель выполнена в элегантном черном цвете и имеет корпус из прочного пластика, который защищает внутренние компоненты от повреждений. Колонка оснащена двумя динамиками, что обеспечивает звук в формате 2.0 с мощностью 16 Вт, способный заполнить помещением насыщенным звуком. Отношение сигнал/шум составляет 50 дБ, что гарантирует четкость и отсутствие искажений в воспроизводимой музыке. Несмотря на отсутствие дисплея, управление устройством остается удобным и интуитивно понятным. Бренд Hyundai известен своим вниманием к деталям и качеству, что делает эту акустику отличным выбором для тех, кто ценит сочетание хорошего звука, стиля и мобильности.
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