Портативная акустика Defender Aurora S20 65419
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 130707
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х19
Вес, кг.
2.5
Описание товара Портативная акустика Defender Aurora S20 65419
Defender Aurora S20 - компактная акустическая система формата 2.0 и мощностью 20 Вт. Идеальный вариант для небольшой квартиры. Комплект отличается достаточно лаконичным дизайном. В целях удобства регуляторы громкости и НЧ, а также разъем для наушников вынесены на лицевую панель одной из колонок.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Defender Aurora S20 - компактная акустическая система формата 2.0 и мощностью 20 Вт. Идеальный вариант для небольшой квартиры. Комплект отличается достаточно лаконичным дизайном. В целях удобства регуляторы громкости и НЧ, а также разъем для наушников вынесены на лицевую панель одной из колонок.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная акустика Defender Aurora S20 65419 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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