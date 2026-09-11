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Портативная акустика Defender G32 (65232) Black/Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Defender G32 (65232) Black/Grey

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Портативная акустика Defender G32 (65232) Black/Grey - фото 1
Портативная акустика Defender G32 (65232) Black/Grey - фото 2
Портативная акустика Defender G32 (65232) Black/Grey - фото 3
Портативная акустика Defender G32 (65232) Black/Grey - фото 4
Портативная акустика Defender G32 (65232) Black/Grey - фото 5
Портативная акустика Defender G32 (65232) Black/Grey - фото 6
Портативная акустика Defender G32 (65232) Black/Grey - фото 7
Портативная акустика Defender G32 (65232) Black/Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
серый
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора, от USB
  • Портативная акустика Defender G32 (65232) Black/Grey - фото 1
  • Портативная акустика Defender G32 (65232) Black/Grey - фото 2
  • Портативная акустика Defender G32 (65232) Black/Grey - фото 3
  • Портативная акустика Defender G32 (65232) Black/Grey - фото 4
  • Портативная акустика Defender G32 (65232) Black/Grey - фото 5
  • Портативная акустика Defender G32 (65232) Black/Grey - фото 6
  • Портативная акустика Defender G32 (65232) Black/Grey - фото 7
  • Портативная акустика Defender G32 (65232) Black/Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477439
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
серый
Особенности
резиновые ножки
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Питание
от аккумулятора, от USB
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1800
Время работы, ч
8
Габаритные размеры
200х84х77 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Портативная акустика Defender G32 (65232) Black/Grey

Портативная акустика Defender — это универсальное и удобное решение для тех, кто ценит качественный звук и мобильность. С весом всего 0,67 кг данная колонка идеально подойдёт для путешествий, пикников или просто использования дома. Акустическая система обладает мощностью 20 Вт и обеспечивает чистый и насыщенный звук в конфигурации 2.0, благодаря двум встроенным динамикам. Она предназначена для всех, кто хочет наслаждаться музыкой без лишних проводов, так как питание возможно как от встроенного аккумулятора, так и через USB. Емкость аккумулятора составляет 1800 мА·ч, что обеспечивает до 8 часов непрерывного воспроизведения музыки на одном заряде. Использование литий-ионного аккумулятора гарантирует надежность и долговечность в эксплуатации. Колонка имеет стильный серый цвет и изготовлена из высококачественного пластика, что придаёт ей современный и эстетически приятный вид. Несмотря на отсутствие дисплея, предусмотрено наличие USB-порта для удобного подключения различных устройств. Портативная колонка Defender — это отличный выбор для активных людей, которые не хотят идти на компромисс между качеством звука и мобильностью.

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender G32 (65232) Black/Grey




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
серый
Особенности
резиновые ножки
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Питание
от аккумулятора, от USB
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1800
Время работы, ч
8
Габаритные размеры
200х84х77 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Defender — это универсальное и удобное решение для тех, кто ценит качественный звук и мобильность. С весом всего 0,67 кг данная колонка идеально подойдёт для путешествий, пикников или просто использования дома. Акустическая система обладает мощностью 20 Вт и обеспечивает чистый и насыщенный звук в конфигурации 2.0, благодаря двум встроенным динамикам. Она предназначена для всех, кто хочет наслаждаться музыкой без лишних проводов, так как питание возможно как от встроенного аккумулятора, так и через USB. Емкость аккумулятора составляет 1800 мА·ч, что обеспечивает до 8 часов непрерывного воспроизведения музыки на одном заряде. Использование литий-ионного аккумулятора гарантирует надежность и долговечность в эксплуатации. Колонка имеет стильный серый цвет и изготовлена из высококачественного пластика, что придаёт ей современный и эстетически приятный вид. Несмотря на отсутствие дисплея, предусмотрено наличие USB-порта для удобного подключения различных устройств. Портативная колонка Defender — это отличный выбор для активных людей, которые не хотят идти на компромисс между качеством звука и мобильностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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