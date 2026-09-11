Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика A4Tech Bloody S3 Carry Blue
Портативная акустика A4TECH — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит качество звука и удобство использования. Эта компактная колонка весом всего 0,207 кг и синего цвета является вашим идеальным спутником как на пикнике, так и дома. С мощностью в 6 Вт колонка обеспечивает чистый и насыщенный моно звук. Устройство оснащено одним динамиком и поддерживает современную версию Bluetooth v5.3, что гарантирует надежное и стабильное беспроводное подключение к вашим устройствам. Аккумулятор емкостью 1200 мА·ч позволяет колонке работать до 6 часов без подзарядки, обеспечивая вам музыкальное сопровождение на протяжении всего дня. При этом отношение сигнал/шум составляет 85 дБ, что гарантирует минимальные искажения звука. Корпус выполнен из прочного пластика, что придает устройству легкость и долговечность. Несмотря на отсутствие дисплея, управление колонкой остается простым и интуитивно понятным. Портативная акустика A4TECH — это отличный выбор для тех, кто ищет надежную и простую в использовании Bluetooth-колонку с хорошими акустическими характеристиками.
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Теги товара: водонепроницаемые
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
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