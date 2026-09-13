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Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black

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Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 1
Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 2
Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 3
Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 4
Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 5
Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 6
Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 7
Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 8
Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 9
Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 10
Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 11
Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 12
Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 13
Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 14
Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 15
Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 16
Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 17
Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 18
Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 19
Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 20
Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 21
Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 22
Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
12
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 1
  • Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 2
  • Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 3
  • Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 4
  • Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 5
  • Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 6
  • Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 7
  • Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 8
  • Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 9
  • Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 10
  • Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 11
  • Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 12
  • Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 13
  • Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 14
  • Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 15
  • Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 16
  • Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 17
  • Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 18
  • Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 19
  • Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 20
  • Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 21
  • Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 22
  • Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708370
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
караоке, ручка, световые эффекты
Мощность, Вт
12
Количество полос AC
1
Беспроводная связь
Bluetooth
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3600
Время работы, ч
30
Габаритные размеры
264x124x96
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х19х13
Вес, кг.
2

Описание товара Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black

В числе первых устройств была представлена акустическая система SVEN PS-255, обладающая очень скромными габаритами и массой лишь немногим больше одного килограмма. При этом значительное уменьшение размеров не повлияло на оснащение акустики — в ней по-прежнему есть все необходимое для веселого праздника: от эффектной подсветки до беспроводного микрофона для пения.

Отзывы о товаре Портативная колонка Sven PS-255 (SV-022563) Black




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
караоке, ручка, световые эффекты
Мощность, Вт
12
Количество полос AC
1
Беспроводная связь
Bluetooth
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3600
Время работы, ч
30
Габаритные размеры
264x124x96
Страна производитель
Китай
Описание
В числе первых устройств была представлена акустическая система SVEN PS-255, обладающая очень скромными габаритами и массой лишь немногим больше одного килограмма. При этом значительное уменьшение размеров не повлияло на оснащение акустики — в ней по-прежнему есть все необходимое для веселого праздника: от эффектной подсветки до беспроводного микрофона для пения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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