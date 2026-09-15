Портативная акустика Defender Enjoy S200 65200
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Defender Enjoy S200 65200
Портативная акустика DEFENDER — это идеальное сочетание функциональности и стиля для любителей качественного звука в компактной форме. Эта черная колонка с элегантным дизайном выполнена из металла и пластика, сочетая в себе надежность и современный внешний вид. С весом всего лишь 0,27 кг, она станет вашим постоянным спутником в путешествиях, на пикниках и вечерниках. Мощность в 5 Вт обеспечивает мощное и чистое звучание, несмотря на компактные размеры устройства. Оснащенная одним 58-мм НЧ-динамиком, DEFENDER предлагает монозвук с хорошим балансом между мощностью и четкостью. Колонка имеет встроенный аккумулятор емкостью 1200 мА·ч, который гарантирует до 9 часов непрерывного воспроизведения. Зарядка осуществляется от USB или напрямую от аккумулятора, что делает ее очень удобной в использовании вне зависимости от окружения. DEFENDER поддерживает Bluetooth версии 5.3, обеспечивая надежное и быстрое соединение с вашими устройствами. Отношение сигнал/шум в 80 дБ гарантирует, что вся ваша любимая музыка будет звучать громко и четко, без лишних искажений. Отсутствие дисплея не отвлекает от основного — наслаждения качественным звуком. Выбирая портативную колонку DEFENDER, вы получаете надежность и качество в одном устройстве.
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