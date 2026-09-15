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Портативная акустика Defender Enjoy S200 65200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Defender Enjoy S200 65200

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Портативная акустика Defender Enjoy S200 65200 - фото 1
Портативная акустика Defender Enjoy S200 65200 - фото 2
Портативная акустика Defender Enjoy S200 65200 - фото 3
Портативная акустика Defender Enjoy S200 65200 - фото 4
Портативная акустика Defender Enjoy S200 65200 - фото 5
Портативная акустика Defender Enjoy S200 65200 - фото 6
Портативная акустика Defender Enjoy S200 65200 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора, от USB
  • Портативная акустика Defender Enjoy S200 65200 - фото 1
  • Портативная акустика Defender Enjoy S200 65200 - фото 2
  • Портативная акустика Defender Enjoy S200 65200 - фото 3
  • Портативная акустика Defender Enjoy S200 65200 - фото 4
  • Портативная акустика Defender Enjoy S200 65200 - фото 5
  • Портативная акустика Defender Enjoy S200 65200 - фото 6
  • Портативная акустика Defender Enjoy S200 65200 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626162
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Портативная акустика Defender Enjoy S200 65200
760 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
световые эффекты
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
58
Диаметр НЧ-динамика, мм
58
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора, от USB
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1200
Время работы, ч
9
Габаритные размеры
110x80x80 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х9
Вес, г.
300

Описание товара Портативная акустика Defender Enjoy S200 65200

Портативная акустика DEFENDER — это идеальное сочетание функциональности и стиля для любителей качественного звука в компактной форме. Эта черная колонка с элегантным дизайном выполнена из металла и пластика, сочетая в себе надежность и современный внешний вид. С весом всего лишь 0,27 кг, она станет вашим постоянным спутником в путешествиях, на пикниках и вечерниках. Мощность в 5 Вт обеспечивает мощное и чистое звучание, несмотря на компактные размеры устройства. Оснащенная одним 58-мм НЧ-динамиком, DEFENDER предлагает монозвук с хорошим балансом между мощностью и четкостью. Колонка имеет встроенный аккумулятор емкостью 1200 мА·ч, который гарантирует до 9 часов непрерывного воспроизведения. Зарядка осуществляется от USB или напрямую от аккумулятора, что делает ее очень удобной в использовании вне зависимости от окружения. DEFENDER поддерживает Bluetooth версии 5.3, обеспечивая надежное и быстрое соединение с вашими устройствами. Отношение сигнал/шум в 80 дБ гарантирует, что вся ваша любимая музыка будет звучать громко и четко, без лишних искажений. Отсутствие дисплея не отвлекает от основного — наслаждения качественным звуком. Выбирая портативную колонку DEFENDER, вы получаете надежность и качество в одном устройстве.

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender Enjoy S200 65200




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
световые эффекты
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
58
Диаметр НЧ-динамика, мм
58
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Развернуть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора, от USB
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1200
Время работы, ч
9
Габаритные размеры
110x80x80 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика DEFENDER — это идеальное сочетание функциональности и стиля для любителей качественного звука в компактной форме. Эта черная колонка с элегантным дизайном выполнена из металла и пластика, сочетая в себе надежность и современный внешний вид. С весом всего лишь 0,27 кг, она станет вашим постоянным спутником в путешествиях, на пикниках и вечерниках. Мощность в 5 Вт обеспечивает мощное и чистое звучание, несмотря на компактные размеры устройства. Оснащенная одним 58-мм НЧ-динамиком, DEFENDER предлагает монозвук с хорошим балансом между мощностью и четкостью. Колонка имеет встроенный аккумулятор емкостью 1200 мА·ч, который гарантирует до 9 часов непрерывного воспроизведения. Зарядка осуществляется от USB или напрямую от аккумулятора, что делает ее очень удобной в использовании вне зависимости от окружения. DEFENDER поддерживает Bluetooth версии 5.3, обеспечивая надежное и быстрое соединение с вашими устройствами. Отношение сигнал/шум в 80 дБ гарантирует, что вся ваша любимая музыка будет звучать громко и четко, без лишних искажений. Отсутствие дисплея не отвлекает от основного — наслаждения качественным звуком. Выбирая портативную колонку DEFENDER, вы получаете надежность и качество в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика Defender Enjoy S200 65200 - этот товар вы можете купить по цене 760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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