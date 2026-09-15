Портативная акустика Defender G98 (65098)
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Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб.
В наличии
Код товара: 510373
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
770 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
поддержка MicroSD и USB
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Тип элементов питания
Li-Ion
Время работы, ч
4
Габаритные размеры
106х184х122
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х10
Вес, г.
470
Описание товара Портативная акустика Defender G98 (65098)
Bluetooth 5.0 увеличивает скорость передачи данных в 2 раза, радиус действия в 4 раза, а энергоемкость этого процесса существенно ниже, чем у предыдущих версий модулей беспроводной связи. Встроенный FM-приемник превращает колонку в полноценный радиоприемник. Вы всегда сможете послушать ваши любимые радиопередачи или музыку. Поддержка USB-накопителей и MicroSD-карт. С помощью AUX-входа и кабеля 3,5-мм джек — 3,5-мм джек колонки можно подключить к компьютеру (плееру, мобильному телефону) и использовать как мощный динамик. Светодиодная подсветка. Удобная ручка для переноски.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
поддержка MicroSD и USB
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Тип элементов питания
Li-Ion
Время работы, ч
4
Габаритные размеры
106х184х122
Страна производитель
Китай
Bluetooth 5.0 увеличивает скорость передачи данных в 2 раза, радиус действия в 4 раза, а энергоемкость этого процесса существенно ниже, чем у предыдущих версий модулей беспроводной связи. Встроенный FM-приемник превращает колонку в полноценный радиоприемник. Вы всегда сможете послушать ваши любимые радиопередачи или музыку. Поддержка USB-накопителей и MicroSD-карт. С помощью AUX-входа и кабеля 3,5-мм джек — 3,5-мм джек колонки можно подключить к компьютеру (плееру, мобильному телефону) и использовать как мощный динамик. Светодиодная подсветка. Удобная ручка для переноски.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная акустика Defender G98 (65098) - стоимость товара 770 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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