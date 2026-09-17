Портативная акустика Defender Boomer 14 15Вт 65114
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Характеристики
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
15
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб.
В наличии
Код товара: 742889
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Загружаем...
1 020 руб.
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Характеристики
Бренд
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
15
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
8
Габаритные размеры, мм
183 ? 140 ? 140
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Портативная акустика Defender Boomer 14 15Вт 65114
Портативная акустика DEFENDER — компактный и лёгкий источник звука для повседневного использования. Моноформат с одним динамиком и мощностью 15 Вт обеспечивает выразительное звучание, а отношение сигнал/шум 80 дБ помогает сохранить чистоту аудио. Встроенный Li-Ion аккумулятор ёмкостью 2000 мА·ч рассчитан на работу до 8 часов — удобно слушать музыку без постоянного подключения к сети. Для воспроизведения доступны Bluetooth, USB и разъём для карт памяти, а линейный AUX-вход расширяет варианты подключения. Предусмотрен и разъём для наушников. При весе всего 0,7 кг акустику легко брать с собой.
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Бренд
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
15
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
8
Габаритные размеры, мм
183 ? 140 ? 140
Страна производитель
Китай
Портативная акустика DEFENDER — компактный и лёгкий источник звука для повседневного использования. Моноформат с одним динамиком и мощностью 15 Вт обеспечивает выразительное звучание, а отношение сигнал/шум 80 дБ помогает сохранить чистоту аудио. Встроенный Li-Ion аккумулятор ёмкостью 2000 мА·ч рассчитан на работу до 8 часов — удобно слушать музыку без постоянного подключения к сети. Для воспроизведения доступны Bluetooth, USB и разъём для карт памяти, а линейный AUX-вход расширяет варианты подключения. Предусмотрен и разъём для наушников. При весе всего 0,7 кг акустику легко брать с собой.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная акустика Defender Boomer 14 15Вт 65114 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1020 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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