Портативная акустика Defender Q1 65301
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Defender Q1 65301
Портативная акустика DEFENDER — это мощное и компактное устройство, которое обеспечивает качественное звучание в любом месте. С весом всего 0,54 кг, она легка и удобна в переноске, что делает её идеальным выбором для отдыха на природе или вечеринки дома. Мощность колонки составляет 10 Вт, благодаря двум динамикам, которые создают чистое и насыщенное звучание в формате 2.0. Колонка оснащена аккумулятором емкостью 1200 мА·ч, который обеспечивает до 3 часов воспроизведения музыки без подзарядки. Для зарядки можно воспользоваться стандартным USB-разъёмом. Литий-ионный аккумулятор гарантирует надежность и долгий срок службы устройства. Конструкция выполнена из качественного металла и пластика, придающего устройству стильный черный цвет, который подходит к любому интерьеру. Отсутствие дисплея делает колонку ещё более простой в использовании. Уровень шума в 85 дБ говорит о том, что звук будет чистым даже на максимальной громкости. Бренд Defender известен своей надежностью и высоким качеством продукции, что подтверждается в данной модели портативной акустики. Независимо от места проведения времени, колонка станет верным спутником для вас и ваших друзей, создавая атмосферу веселья и уюта.
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