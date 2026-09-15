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Портативная акустика Defender Q1 65301 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Defender Q1 65301

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Портативная акустика Defender Q1 65301 - фото 2
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Портативная акустика Defender Q1 65301 - фото 4
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Портативная акустика Defender Q1 65301 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
10
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора, от USB
  • Портативная акустика Defender Q1 65301 - фото 1
  • Портативная акустика Defender Q1 65301 - фото 2
  • Портативная акустика Defender Q1 65301 - фото 3
  • Портативная акустика Defender Q1 65301 - фото 4
  • Портативная акустика Defender Q1 65301 - фото 5
  • Портативная акустика Defender Q1 65301 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626159
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Портативная акустика Defender Q1 65301
1 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
световые эффекты
Звук
2.0
Мощность, Вт
10
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора, от USB
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1200
Время работы, ч
3
Габаритные размеры
202x80x75 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х8х8
Вес, г.
540

Описание товара Портативная акустика Defender Q1 65301

Портативная акустика DEFENDER — это мощное и компактное устройство, которое обеспечивает качественное звучание в любом месте. С весом всего 0,54 кг, она легка и удобна в переноске, что делает её идеальным выбором для отдыха на природе или вечеринки дома. Мощность колонки составляет 10 Вт, благодаря двум динамикам, которые создают чистое и насыщенное звучание в формате 2.0. Колонка оснащена аккумулятором емкостью 1200 мА·ч, который обеспечивает до 3 часов воспроизведения музыки без подзарядки. Для зарядки можно воспользоваться стандартным USB-разъёмом. Литий-ионный аккумулятор гарантирует надежность и долгий срок службы устройства. Конструкция выполнена из качественного металла и пластика, придающего устройству стильный черный цвет, который подходит к любому интерьеру. Отсутствие дисплея делает колонку ещё более простой в использовании. Уровень шума в 85 дБ говорит о том, что звук будет чистым даже на максимальной громкости. Бренд Defender известен своей надежностью и высоким качеством продукции, что подтверждается в данной модели портативной акустики. Независимо от места проведения времени, колонка станет верным спутником для вас и ваших друзей, создавая атмосферу веселья и уюта.

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender Q1 65301




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
световые эффекты
Звук
2.0
Мощность, Вт
10
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора, от USB
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1200
Время работы, ч
3
Габаритные размеры
202x80x75 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика DEFENDER — это мощное и компактное устройство, которое обеспечивает качественное звучание в любом месте. С весом всего 0,54 кг, она легка и удобна в переноске, что делает её идеальным выбором для отдыха на природе или вечеринки дома. Мощность колонки составляет 10 Вт, благодаря двум динамикам, которые создают чистое и насыщенное звучание в формате 2.0. Колонка оснащена аккумулятором емкостью 1200 мА·ч, который обеспечивает до 3 часов воспроизведения музыки без подзарядки. Для зарядки можно воспользоваться стандартным USB-разъёмом. Литий-ионный аккумулятор гарантирует надежность и долгий срок службы устройства. Конструкция выполнена из качественного металла и пластика, придающего устройству стильный черный цвет, который подходит к любому интерьеру. Отсутствие дисплея делает колонку ещё более простой в использовании. Уровень шума в 85 дБ говорит о том, что звук будет чистым даже на максимальной громкости. Бренд Defender известен своей надежностью и высоким качеством продукции, что подтверждается в данной модели портативной акустики. Независимо от места проведения времени, колонка станет верным спутником для вас и ваших друзей, создавая атмосферу веселья и уюта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика Defender Q1 65301 - стоимость товара 1010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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