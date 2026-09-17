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Портативная акустика Defender Funky 10Вт черно-оранжевый 65053 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Defender Funky 10Вт черно-оранжевый 65053

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Портативная акустика Defender Funky 10Вт черно-оранжевый 65053 - фото 1
Портативная акустика Defender Funky 10Вт черно-оранжевый 65053 - фото 2
Портативная акустика Defender Funky 10Вт черно-оранжевый 65053 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
10
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика Defender Funky 10Вт черно-оранжевый 65053 - фото 1
  • Портативная акустика Defender Funky 10Вт черно-оранжевый 65053 - фото 2
  • Портативная акустика Defender Funky 10Вт черно-оранжевый 65053 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742900
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
10
Мощность сабвуфера, Вт
10
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Разъемы
нет
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
0
Время работы, ч
6
Габаритные размеры, мм
134x176x134мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Портативная акустика Defender Funky 10Вт черно-оранжевый 65053

Портативная акустика Defender — компактный чёрный аудиосистемный помощник весом всего 0,65 кг. Благодаря Bluetooth 5.3 музыку удобно передавать по беспроводной связи, а встроенный аккумулятор Li-Ion обеспечивает до 6 часов работы без подключения к сети. Модель оснащена дисплеем, USB-разъёмом, слотом для карт памяти и разъёмом для подключения наушников. Отношение сигнал/шум 80 дБ помогает сохранить чистое звучание. Корпус выполнен из металла и пластика, сочетая выразительный внешний вид и удобство для использования дома или в дороге. AUX-вход отсутствует.

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender Funky 10Вт черно-оранжевый 65053




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
10
Мощность сабвуфера, Вт
10
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Разъемы
нет
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
0
Время работы, ч
6
Габаритные размеры, мм
134x176x134мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Defender — компактный чёрный аудиосистемный помощник весом всего 0,65 кг. Благодаря Bluetooth 5.3 музыку удобно передавать по беспроводной связи, а встроенный аккумулятор Li-Ion обеспечивает до 6 часов работы без подключения к сети. Модель оснащена дисплеем, USB-разъёмом, слотом для карт памяти и разъёмом для подключения наушников. Отношение сигнал/шум 80 дБ помогает сохранить чистое звучание. Корпус выполнен из металла и пластика, сочетая выразительный внешний вид и удобство для использования дома или в дороге. AUX-вход отсутствует.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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