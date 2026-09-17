Портативная акустика Defender Funky 10Вт черно-оранжевый 65053
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Характеристики
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
10
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742900
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Характеристики
Бренд
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
10
Мощность сабвуфера, Вт
10
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Разъемы
нет
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
0
Время работы, ч
6
Габаритные размеры, мм
134x176x134мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Портативная акустика Defender Funky 10Вт черно-оранжевый 65053
Портативная акустика Defender — компактный чёрный аудиосистемный помощник весом всего 0,65 кг. Благодаря Bluetooth 5.3 музыку удобно передавать по беспроводной связи, а встроенный аккумулятор Li-Ion обеспечивает до 6 часов работы без подключения к сети. Модель оснащена дисплеем, USB-разъёмом, слотом для карт памяти и разъёмом для подключения наушников. Отношение сигнал/шум 80 дБ помогает сохранить чистое звучание. Корпус выполнен из металла и пластика, сочетая выразительный внешний вид и удобство для использования дома или в дороге. AUX-вход отсутствует.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
10
Мощность сабвуфера, Вт
10
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Разъемы
нет
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
0
Время работы, ч
6
Габаритные размеры, мм
134x176x134мм
Страна производитель
Китай
Портативная акустика Defender — компактный чёрный аудиосистемный помощник весом всего 0,65 кг. Благодаря Bluetooth 5.3 музыку удобно передавать по беспроводной связи, а встроенный аккумулятор Li-Ion обеспечивает до 6 часов работы без подключения к сети. Модель оснащена дисплеем, USB-разъёмом, слотом для карт памяти и разъёмом для подключения наушников. Отношение сигнал/шум 80 дБ помогает сохранить чистое звучание. Корпус выполнен из металла и пластика, сочетая выразительный внешний вид и удобство для использования дома или в дороге. AUX-вход отсутствует.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная акустика Defender Funky 10Вт черно-оранжевый 65053 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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