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Портативная акустика JBL Charge 5 Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика JBL Charge 5 Blue

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Портативная акустика JBL Charge 5 Blue - фото 2
Портативная акустика JBL Charge 5 Blue - фото 3
Портативная акустика JBL Charge 5 Blue - фото 4
Портативная акустика JBL Charge 5 Blue - фото 5
Портативная акустика JBL Charge 5 Blue - фото 6
Портативная акустика JBL Charge 5 Blue - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
синий
Звук
моно
Мощность, Вт
40
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора, от USB
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Blue - фото 1
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Blue - фото 2
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Blue - фото 3
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Blue - фото 4
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Blue - фото 5
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Blue - фото 6
  • Портативная акустика JBL Charge 5 Blue - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
10 660 руб.  16 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 459351
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
синий
Особенности
управление со смартфона, кнопочное
Звук
моно
Мощность, Вт
40
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Питание
от аккумулятора, от USB
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7500
Время работы, ч
20
Габаритные размеры
220х95х93 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х13
Вес, кг.
1.52

Описание товара Портативная акустика JBL Charge 5 Blue

Портативная акустика JBL — это идеальное решение для тех, кто ценит качественный звук и удобство в использовании. Легкая и стильная колонка весом всего 0,96 кг легко переносится благодаря своему компактному дизайну и привлекательному синему цвету. Обладая мощностью в 40 Вт, эта акустическая система обеспечивает мощный и чистый звук в формате моно, что делает ее отличным выбором для прослушивания музыки в различных условиях. Колонка оснащена двумя полосами AC и двумя динамиками, что гарантирует насыщенный и объемный звук. Благодаря емкому аккумулятору на 7500 мА·ч, JBL позволит наслаждаться музыкой до 20 часов без подзарядки. Зарядка устройства возможна через USB, что удобно для использования в любом месте — будь то дом, офис или природа. Корпус колонки выполнен из прочного пластика, что обеспечивает надежность и долговечность. Отношение сигнал/шум на уровне 80 дБ обеспечивает качественное и чистое звучание без искажений. Беспроводная связь по Bluetooth позволяет подключать устройство к различным гаджетам, расширяя возможности ее использования. Портативная колонка JBL — это сочетание качества, мощности и удобства в одном устройстве, подходящая для активных людей, которые всегда в движении.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Charge 5 Blue

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
JBL он и в Африке JBL Звучит как заявлено в характеристиках Концерт не озвучить, но как мобильная колонка вполне
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший звук и достаточно удобно.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Максим З.

Достоинства:


Комментарий:
супер, очень классная, соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Галина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Просто в восторге от этой малышки. Работа в саду теперь в разы радостнее. Звук хороший, конечно не как в аэрподсах , но вполне . И громкость (если нужно) прекрасная. Удобно подвешивать. В том числе и за ветки деревьев.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Василий Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличная колонка, сделано качественно. хороший подарок
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Богатов Артем

Достоинства:


Комментарий:
Супер колонка. Работает просто огонь!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Роман Т.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный звук! Мощный! Покупкой доволен!
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Barinoff Daniil

Достоинства:


Комментарий:
Обалденная колонка ,оригинал ,громкая ,громче 4 клипки , Как всегда JBL меня порадовал
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Классная, компактная, маленькая, но очень громкая колонка. Доставка быстрая, хорошая и надёжная упаковка. Брали в подарок! Отличная вещь. Удобно брать с собой в дорогу.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Лариса Б.

Достоинства:


Комментарий:
заказ доставлен мгновенно, меньше через час!! Уже использую) красиво, звук нормальный!
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень компактная и очень полезная колонка. Не смотря на размеры, звук супер
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Юлия О.

Достоинства:


Комментарий:
Куплена в подарок. Одариваемый очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Екатерина В.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка очень понравилась! Звучит прям громко, слышны и высокие и низкие ноты. Выглядит стильно. С приложением jbl синхронизируется, можно её включить и без приложения. Коробка была целой, не помятой иищапечатаной. Спасибо за товар!
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Петр Б.

Достоинства:


Комментарий:
семи ватную проверял несколько часов, играла исправно!
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная, приятная вещь! Звучит неплохо. Есть приложение с эквалайзером и возможностью объединения двух колонок в стереосистему.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Жаргал М.

Достоинства:


Комментарий:
огонь колока . очень громкая
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Взяла на подарок, у меня такая же покупкой очень довольна, долго держит заряд и чистый звук
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал Звук Jbl очень радует
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
Покупка порадовала хороший достаточно громкий звук, работает около 10 часов прослушивания музыки. Быстро подключила к приложению, где можно смотреть уровень заряда колонки и регулировать настройки. Удобно брать с собой . Качество материалов хорошее, приятная наощупь. Красивый яркий цвет Муж, увидев такую классную малышку у меня, заказал себе тоже, только черную
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хорошая колонка рекомендую оригинал
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Ольга З.

Достоинства:


Комментарий:
звук,внешний вид,все отлично,приложение не скачивала,работал с Яндекс музыки,телефон увидел устройство моментально,ничего мутить не пришлось,после включения работал часа два до полной разрядки,заряжался тоже часа два. шкалы зарядки нет,ну может есть какой-то другой цвет,пока не разобралась. В общем устройство шикарное,рекомендую. По цене дороговато,но того стоит.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Олесь Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично держит заряд. Конечно по качеству звука уступает своим старшим собратьям, но она для других задач. По соотношению цены-качества, один из лучших вариантов на рынке.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
играет как колонки эсс 90 , МОЩНО С БАСМОМ, КАК В МАШИНЕ С САБОМ
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Руслан Б.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал! Звук хороший, ёмкость АКБ большая!
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Улганым С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая колонка! Дочь восторге, очень громкая! Спасибо большое продавцу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Маленькая! Но такая классная в использовании! Звук для такой малышки просто супер!
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Звук огнище, чистый и объёмный. Дизайн отличный. 100% рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Смирнова Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень Крутая!! Брала ребенку, идеально на подарок
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Ксения Б.

Достоинства:


Комментарий:
Муж в восторге, по качеству звука хорошая



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
синий
Особенности
управление со смартфона, кнопочное
Звук
моно
Мощность, Вт
40
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Питание
от аккумулятора, от USB
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7500
Время работы, ч
20
Габаритные размеры
220х95х93 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL — это идеальное решение для тех, кто ценит качественный звук и удобство в использовании. Легкая и стильная колонка весом всего 0,96 кг легко переносится благодаря своему компактному дизайну и привлекательному синему цвету. Обладая мощностью в 40 Вт, эта акустическая система обеспечивает мощный и чистый звук в формате моно, что делает ее отличным выбором для прослушивания музыки в различных условиях. Колонка оснащена двумя полосами AC и двумя динамиками, что гарантирует насыщенный и объемный звук. Благодаря емкому аккумулятору на 7500 мА·ч, JBL позволит наслаждаться музыкой до 20 часов без подзарядки. Зарядка устройства возможна через USB, что удобно для использования в любом месте — будь то дом, офис или природа. Корпус колонки выполнен из прочного пластика, что обеспечивает надежность и долговечность. Отношение сигнал/шум на уровне 80 дБ обеспечивает качественное и чистое звучание без искажений. Беспроводная связь по Bluetooth позволяет подключать устройство к различным гаджетам, расширяя возможности ее использования. Портативная колонка JBL — это сочетание качества, мощности и удобства в одном устройстве, подходящая для активных людей, которые всегда в движении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
JBL он и в Африке JBL Звучит как заявлено в характеристиках Концерт не озвучить, но как мобильная колонка вполне
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший звук и достаточно удобно.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Максим З.

Достоинства:


Комментарий:
супер, очень классная, соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Галина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Просто в восторге от этой малышки. Работа в саду теперь в разы радостнее. Звук хороший, конечно не как в аэрподсах , но вполне . И громкость (если нужно) прекрасная. Удобно подвешивать. В том числе и за ветки деревьев.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Василий Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличная колонка, сделано качественно. хороший подарок
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Богатов Артем

Достоинства:


Комментарий:
Супер колонка. Работает просто огонь!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Роман Т.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный звук! Мощный! Покупкой доволен!
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Barinoff Daniil

Достоинства:


Комментарий:
Обалденная колонка ,оригинал ,громкая ,громче 4 клипки , Как всегда JBL меня порадовал
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Классная, компактная, маленькая, но очень громкая колонка. Доставка быстрая, хорошая и надёжная упаковка. Брали в подарок! Отличная вещь. Удобно брать с собой в дорогу.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Лариса Б.

Достоинства:


Комментарий:
заказ доставлен мгновенно, меньше через час!! Уже использую) красиво, звук нормальный!
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень компактная и очень полезная колонка. Не смотря на размеры, звук супер
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Юлия О.

Достоинства:


Комментарий:
Куплена в подарок. Одариваемый очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Екатерина В.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка очень понравилась! Звучит прям громко, слышны и высокие и низкие ноты. Выглядит стильно. С приложением jbl синхронизируется, можно её включить и без приложения. Коробка была целой, не помятой иищапечатаной. Спасибо за товар!
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Петр Б.

Достоинства:


Комментарий:
семи ватную проверял несколько часов, играла исправно!
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная, приятная вещь! Звучит неплохо. Есть приложение с эквалайзером и возможностью объединения двух колонок в стереосистему.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Жаргал М.

Достоинства:


Комментарий:
огонь колока . очень громкая
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Взяла на подарок, у меня такая же покупкой очень довольна, долго держит заряд и чистый звук
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал Звук Jbl очень радует
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
Покупка порадовала хороший достаточно громкий звук, работает около 10 часов прослушивания музыки. Быстро подключила к приложению, где можно смотреть уровень заряда колонки и регулировать настройки. Удобно брать с собой . Качество материалов хорошее, приятная наощупь. Красивый яркий цвет Муж, увидев такую классную малышку у меня, заказал себе тоже, только черную
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хорошая колонка рекомендую оригинал
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Ольга З.

Достоинства:


Комментарий:
звук,внешний вид,все отлично,приложение не скачивала,работал с Яндекс музыки,телефон увидел устройство моментально,ничего мутить не пришлось,после включения работал часа два до полной разрядки,заряжался тоже часа два. шкалы зарядки нет,ну может есть какой-то другой цвет,пока не разобралась. В общем устройство шикарное,рекомендую. По цене дороговато,но того стоит.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Олесь Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично держит заряд. Конечно по качеству звука уступает своим старшим собратьям, но она для других задач. По соотношению цены-качества, один из лучших вариантов на рынке.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
играет как колонки эсс 90 , МОЩНО С БАСМОМ, КАК В МАШИНЕ С САБОМ
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Руслан Б.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал! Звук хороший, ёмкость АКБ большая!
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Улганым С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая колонка! Дочь восторге, очень громкая! Спасибо большое продавцу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Маленькая! Но такая классная в использовании! Звук для такой малышки просто супер!
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Звук огнище, чистый и объёмный. Дизайн отличный. 100% рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Смирнова Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень Крутая!! Брала ребенку, идеально на подарок
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Ксения Б.

Достоинства:


Комментарий:
Муж в восторге, по качеству звука хорошая


Портативная акустика JBL Charge 5 Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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