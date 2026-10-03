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Портативная акустика Sven PS-655 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Sven PS-655

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Портативная акустика Sven PS-655 - фото 1
Портативная акустика Sven PS-655 - фото 2
Портативная акустика Sven PS-655 - фото 3
Портативная акустика Sven PS-655 - фото 4
Портативная акустика Sven PS-655 - фото 5
Портативная акустика Sven PS-655 - фото 6
Портативная акустика Sven PS-655 - фото 7
Портативная акустика Sven PS-655 - фото 8
Портативная акустика Sven PS-655 - фото 9
Портативная акустика Sven PS-655 - фото 10
Портативная акустика Sven PS-655 - фото 11
Портативная акустика Sven PS-655 - фото 12
Портативная акустика Sven PS-655 - фото 13
Портативная акустика Sven PS-655 - фото 14
Портативная акустика Sven PS-655 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
50
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Sven PS-655 - фото 1
  • Портативная акустика Sven PS-655 - фото 2
  • Портативная акустика Sven PS-655 - фото 3
  • Портативная акустика Sven PS-655 - фото 4
  • Портативная акустика Sven PS-655 - фото 5
  • Портативная акустика Sven PS-655 - фото 6
  • Портативная акустика Sven PS-655 - фото 7
  • Портативная акустика Sven PS-655 - фото 8
  • Портативная акустика Sven PS-655 - фото 9
  • Портативная акустика Sven PS-655 - фото 10
  • Портативная акустика Sven PS-655 - фото 11
  • Портативная акустика Sven PS-655 - фото 12
  • Портативная акустика Sven PS-655 - фото 13
  • Портативная акустика Sven PS-655 - фото 14
  • Портативная акустика Sven PS-655 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 740 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644124
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Портативная акустика Sven PS-655
6 740 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
ручка для транспортировки
Звук
моно
Мощность, Вт
50
Мощность сабвуфера, Вт
25
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
35
Диаметр НЧ-динамика, мм
110
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4400
Время работы, ч
14
Габаритные размеры
470 x 240 x 240 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х10
Вес, кг.
5.1

Описание товара Портативная акустика Sven PS-655

Портативная акустика Sven — это мощный и универсальный аксессуар, который станет отличным компаньоном для меломанов, ценящих качество звука и мобильность. Эта черная колонка весом 3,9 кг обладает впечатляющими характеристиками, которые гарантируют насыщенное и чистое звучание. Тип питания устройства — от встроенного Li-Ion аккумулятора емкостью 4400 мА·ч, что обеспечивает долгую автономную работу. Благодаря двум звуковым полосам и мощности в 50 Вт, акустика воспроизводит звук в формате моно с четкостью и глубиной, достойной настоящего аудиофила. Колонка оснащена четырьмя динамиками, включая один высокочастотный с диаметром 35 мм и один низкочастотный с диаметром 110 мм. Такое аудиосочетание позволяет раскрыть всю палитру звуков: от высоких нот до глубоких басов. Портативная акустика Sven выполнена в стильном пластиковом корпусе и поддерживает подключение через USB, обеспечивая удобство при воспроизведении музыки с различных устройств. Это идеальный выбор для тех, кто хочет наслаждаться любимыми треками в любом месте и в любое время.

Отзывы о товаре Портативная акустика Sven PS-655




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
ручка для транспортировки
Звук
моно
Мощность, Вт
50
Мощность сабвуфера, Вт
25
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
35
Диаметр НЧ-динамика, мм
110
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Развернуть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4400
Время работы, ч
14
Габаритные размеры
470 x 240 x 240 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Sven — это мощный и универсальный аксессуар, который станет отличным компаньоном для меломанов, ценящих качество звука и мобильность. Эта черная колонка весом 3,9 кг обладает впечатляющими характеристиками, которые гарантируют насыщенное и чистое звучание. Тип питания устройства — от встроенного Li-Ion аккумулятора емкостью 4400 мА·ч, что обеспечивает долгую автономную работу. Благодаря двум звуковым полосам и мощности в 50 Вт, акустика воспроизводит звук в формате моно с четкостью и глубиной, достойной настоящего аудиофила. Колонка оснащена четырьмя динамиками, включая один высокочастотный с диаметром 35 мм и один низкочастотный с диаметром 110 мм. Такое аудиосочетание позволяет раскрыть всю палитру звуков: от высоких нот до глубоких басов. Портативная акустика Sven выполнена в стильном пластиковом корпусе и поддерживает подключение через USB, обеспечивая удобство при воспроизведении музыки с различных устройств. Это идеальный выбор для тех, кто хочет наслаждаться любимыми треками в любом месте и в любое время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика Sven PS-655 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6740 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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