Портативная акустика Edifier G1500 2.0 черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
5
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 605727
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
Модель поддерживает беспроводное соединение через Bluetooth 5.3 (с кодеками A2DP/AVRCP/HFP/HSP) и проводное подключение с помощью USB или 3,5 мм AUX.
Звук
2.0
Мощность, Вт
5
Мощность сабвуфера, Вт
15
Количество динамиков
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
нет
Габаритные размеры
104 х 168 х 115 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х8
Вес, кг.
1.3
Описание товара Портативная акустика Edifier G1500 2.0 черный
Колонки Bluetooth Edifier G1500 обеспечивают качественный и комфортный звук: вы чётче слышите речь, глубже погружаетесь в фильмы или игры и получаете больше удовольствия от прослушивания, чем при использовании встроенных динамиков.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
Модель поддерживает беспроводное соединение через Bluetooth 5.3 (с кодеками A2DP/AVRCP/HFP/HSP) и проводное подключение с помощью USB или 3,5 мм AUX.
Звук
2.0
Мощность, Вт
5
Мощность сабвуфера, Вт
15
Количество динамиков
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
нет
Габаритные размеры
104 х 168 х 115 мм
Страна производитель
Китай
Колонки Bluetooth Edifier G1500 обеспечивают качественный и комфортный звук: вы чётче слышите речь, глубже погружаетесь в фильмы или игры и получаете больше удовольствия от прослушивания, чем при использовании встроенных динамиков.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная акустика Edifier G1500 2.0 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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