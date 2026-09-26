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Портативная акустика Edifier G1500 2.0 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Edifier G1500 2.0 черный

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Портативная акустика Edifier G1500 2.0 черный - фото 1
Портативная акустика Edifier G1500 2.0 черный - фото 2
Портативная акустика Edifier G1500 2.0 черный - фото 3
Портативная акустика Edifier G1500 2.0 черный - фото 4
Портативная акустика Edifier G1500 2.0 черный - фото 5
Портативная акустика Edifier G1500 2.0 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
5
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Edifier G1500 2.0 черный - фото 1
  • Портативная акустика Edifier G1500 2.0 черный - фото 2
  • Портативная акустика Edifier G1500 2.0 черный - фото 3
  • Портативная акустика Edifier G1500 2.0 черный - фото 4
  • Портативная акустика Edifier G1500 2.0 черный - фото 5
  • Портативная акустика Edifier G1500 2.0 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605727
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Характеристики

Бренд
Edifier
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
Модель поддерживает беспроводное соединение через Bluetooth 5.3 (с кодеками A2DP/AVRCP/HFP/HSP) и проводное подключение с помощью USB или 3,5 мм AUX.
Звук
2.0
Мощность, Вт
5
Мощность сабвуфера, Вт
15
Количество динамиков
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
нет
Габаритные размеры
104 х 168 х 115 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х8
Вес, кг.
1.3

Описание товара Портативная акустика Edifier G1500 2.0 черный

Колонки Bluetooth Edifier G1500 обеспечивают качественный и комфортный звук: вы чётче слышите речь, глубже погружаетесь в фильмы или игры и получаете больше удовольствия от прослушивания, чем при использовании встроенных динамиков.

Отзывы о товаре Портативная акустика Edifier G1500 2.0 черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Edifier
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
Модель поддерживает беспроводное соединение через Bluetooth 5.3 (с кодеками A2DP/AVRCP/HFP/HSP) и проводное подключение с помощью USB или 3,5 мм AUX.
Звук
2.0
Мощность, Вт
5
Мощность сабвуфера, Вт
15
Количество динамиков
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
нет
Габаритные размеры
104 х 168 х 115 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Колонки Bluetooth Edifier G1500 обеспечивают качественный и комфортный звук: вы чётче слышите речь, глубже погружаетесь в фильмы или игры и получаете больше удовольствия от прослушивания, чем при использовании встроенных динамиков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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