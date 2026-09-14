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Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171V Фисташковый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171V Фисташковый

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Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171V Фисташковый - фото 1
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171V Фисташковый - фото 2
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171V Фисташковый - фото 3
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171V Фисташковый - фото 4
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171V Фисташковый - фото 5
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171V Фисташковый - фото 6
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171V Фисташковый - фото 7
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171V Фисташковый - фото 8
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171V Фисташковый - фото 9
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171V Фисташковый - фото 10
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171V Фисташковый - фото 11
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171V Фисташковый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
зеленый
Звук
моно
Мощность, Вт
8
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171V Фисташковый - фото 1
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171V Фисташковый - фото 2
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171V Фисташковый - фото 3
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171V Фисташковый - фото 4
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171V Фисташковый - фото 5
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171V Фисташковый - фото 6
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171V Фисташковый - фото 7
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171V Фисташковый - фото 8
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171V Фисташковый - фото 9
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171V Фисташковый - фото 10
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171V Фисташковый - фото 11
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171V Фисташковый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735573
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Характеристики

Бренд
Sber
Цвет
зеленый
Особенности
Световая индикация состояния на кнопке виртуального ассистента и на LED экране
Звук
моно
Мощность, Вт
8
Количество динамиков
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Габаритные размеры
92x92x67мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
320

Описание товара Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171V Фисташковый

Умная колонка SBER Boom Home SBDV-00171V — компактное устройство для управления умным домом и воспроизведения музыки. Светло-зелёный корпус с тканевой отделкой впишется в интерьер, а встроенный голосовой помощник Салют помогает быстро получить информацию и управлять совместимыми устройствами. Колонка подойдёт тем, кто ценит голосовое управление и сбалансированный звук в небольшом формате.

Отзывы о товаре Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171V Фисташковый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sber
Цвет
зеленый
Особенности
Световая индикация состояния на кнопке виртуального ассистента и на LED экране
Звук
моно
Мощность, Вт
8
Количество динамиков
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Развернуть
Габаритные размеры
92x92x67мм
Страна производитель
Китай
Описание
Умная колонка SBER Boom Home SBDV-00171V — компактное устройство для управления умным домом и воспроизведения музыки. Светло-зелёный корпус с тканевой отделкой впишется в интерьер, а встроенный голосовой помощник Салют помогает быстро получить информацию и управлять совместимыми устройствами. Колонка подойдёт тем, кто ценит голосовое управление и сбалансированный звук в небольшом формате.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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