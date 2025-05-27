Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) бежевый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) бежевый
Яндекс Станция Дуо Макс с Алисой новая флагманская умная колонка с экраном. Большой поворотный Full HD touch-экран с камерой, чтобы смотреть фильмы, общаться с близкими по видеосвязи, видеть ответы Алисы и управлять умным домом касаниями. Мощные динамики и сабвуфер для чистого и сбалансированного звучания любимой музыки. Контурная анимированная LED-подсветка. Встроенный хаб управления Zigbee. Продуманный до деталей дизайн, чтобы вы получали удовольствие каждый раз, когда взаимодействуете с колонкой или просто на неё смотрите. Просите Алису искать и включать музыку, фильмы или сериалы, а потом управляйте контентом на экране касаниями: перематывайте, ставьте на паузу и выбирайте нужное. Смотрите телеканалы. Задавайте Алисе вопросы и не только слушайте её ответы, но и смотрите их на экране. Или пользуйтесь браузером. Камера с широким углом обзора 120 для видеозвонков. Просите Алису позвонить кому-то из списка контактов в Telegram и общайтесь по видеосвязи, при этом поворачивая экран вертикально или горизонтально как удобнее. Во время видеозвонка камера будет удерживать вас в кадре, даже если вы перемещаетесь. При необходимости камера легко закрывается шторкой. Сочетание широкополосных и низкочастотного динамиков мощностью 60 Вт и встроенного сабвуфера обеспечивает объёмное, глубокое и чистое звучание. Общайтесь с Алисой голосом, как привыкли. Только попросите и она найдёт информацию в интернете, поможет заказать продукты или вызвать такси, прямо на экране покажет прогноз погоды или построит маршрут до работы. А ещё разбудит вас, когда попросите, поставит таймер или напоминание, а вы сможете управлять всем этим на экране: например, смотреть списки будильников и напоминаний и удалять неактуальные. В Станцию Дуо Макс уже встроен хаб управления Zigbee, благодаря которому она напрямую взаимодействует с датчиками и другими устройствами умного дома, работающими по протоколу Zigbee. Сделайте колонку центром умного дома и общайтесь с ним голосом: например, спрашивайте у Алисы, какая сейчас температура в комнате, или смотрите данные на экране. А ещё на экране можно управлять приборами умного дома для этого предусмотрен специальный интерфейс. Стильный дизайн, контурная анимированная LED-подсветка, добавляющая эмоций, когда общаетесь с Алисой. С Алисой можно говорить шёпотом, например, чтобы не разбудить близких. Если обратиться к Алисе шёпотом, она тоже понизит голос точно так же, как это делают люди. Между делом, в спешке, когда заняты руки зовите Алису, если надо заказать такси. Это быстро и удобно.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
Купил дочери в подарок, прошло почти два месяца, она очень довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Восторг! Колонка супер, начиная от упаковки - все идеально, до цвета, размера, и т.д. Радуюсь как ребенок. Спасибо!!! Пока все отлично, надеюсь, что не будет повода для огорчения.
Достоинства:
Комментарий:
Классная колонка, понравилась
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. С удовольствием пользуется вся семья
Достоинства:
Комментарий:
она классная, но иногда подтурливает.
Достоинства:
Комментарий:
станция пришла хорошо упакованной с подключением разобрался быстро семья довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка новая. Упаковка заводская. Всё пришло в отличном состоянии. Колонка работает и нам очень нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, товар оригинальный. Быстро провели настройку и радуемся Алисе.
Достоинства:
Комментарий:
не выключается даже с пульта. так же не "глушит"hdmi. соответственно телек тоже не отключается. звук можно сделать и получше, пожертвовав компактностью. но для комбо- устройства- сойдёт
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная колонка! Великолепный звук для дома! Цвет для моего интерьера
Достоинства:
Комментарий:
Каждый день слушаем музыку не надоедает, качество звука супер.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук, но почему то отзывается с 2-3 раза, колонка мини с 1 раза , интересно конечно , но все работает
Достоинства:
Комментарий:
работает как надо. звук классный. подключил к тв. теперь управляю голосом
Достоинства:
Комментарий:
Великолепная, просто не заменимая умная МОЗГ
Достоинства:
Комментарий:
суперская, тока не можем пока подключить к телику, наверное ресивер мешает.. думаем...
Достоинства:
Комментарий:
Крутой звук, оригинал, лучшая колонка Яндекса т.к. имеет гораздо больше возможностей нежели ее «друзья»
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, коробка в заводской пленке, полный комплект, модель соответствует
Достоинства:
Комментарий:
Супер колонка! Купили на Новый год! Оригинальная! Все целое
Достоинства:
Комментарий:
всё норм. в комплекте подписка на 2 месяца яндекс плюса.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо. Думаю за 28к приемлимо. Жаль не умеет управлять видео в дополнительных приложениях и ещё коке-какие претензии, вроде невозможности ставить свои приложения, но продавец не при чём. Надеюсь будет улучшаться с годами, пока не идеально
Достоинства:
Комментарий:
Отлично! Очень просто настраивается! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Яндекс станция-лучшее что есть на рынке, цена-качество-функционал
Достоинства:
Комментарий:
Классная вешь!!!! И кино и музыка и разные видюхи,да и поболтать от безделия есть с кем.
Достоинства:
Комментарий:
Добрый вечер!Всех с прошедшими праздниками!!!Колонкой владею неделю с лишним.Впечатлений море!Звук впечатляет,глубокие басы,объём,заполняет всё помещение,ничего лишнего.Всё в меру.Не ждите идеала.У каждого свой слух,свои предпочтения,свои требования.У меня есть ещё станция Миди,она тоже труженица ещё та!!!Но неоспоримо Макс превосходит её по звуку и по возможностям.Присутствие медиаплеера,множество входов....Честно,мне станция очень понравилась,очень долго сомневался,брать,не брать....Ну так очень хотелось!!!!!!!Честно,сааааавсем не жалею.Кайф,балдёж,это что то...Можно снять и видео и звук,но это всё равно не передать на экране смартфона.Дорого....Но.....Сказка!!!Волшебство!!!Кайф!!!Это чудо надо слушать....и конечно смотреть,что оно показывает!!! Берите,не пожалеете!!!С уважением,всем ,кто прочитает мой отзыв!
Достоинства:
Комментарий:
Звук просто бомба Продавец хороший !
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо,колонка супер ! Брали в подарок, все довольны !
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, мощная колонка, правда если честным быть за такие деньги ожидалось большее, хотя все компенсирует действительно чистый звук, никаких оверов по звуку (не пердит короче при бассах), однако Алиса подкачивает, хоть и при первом включении нам обещали аж про версию Яндекс GPT, Алиса путается в элементарном например, переключении между аккаунтами, также все равно использует аккаунт хозяина и просто проецирует аккаунт второго человека, за такие деньги хотелось бы чтобы колонка работала нормально в соответствии с заявлением разработчиков. Алиса иногда даже не слышит вас, потом говорит что думала (самая тупая отговорка конечно). А так очень неплохой продукт несмотря на некоторые нюансы более чем доволен. Колонку стоит покупать тем кто любит слушать музыку, тем кто уважает музыку и кому нужен функционал станций Яндекс. Про Алису и станции могу сказать что весьма специфично она может в чем то быстро помочь и прошерстить интернет вместо вас, но в основном просто не понимает запроса (и в некоторых случаях понятно почему, не хочет брать ответственность) Мой личный вердикт 5/5, потому что колонка стоит того
Достоинства:
Комментарий:
Все работает! Алиса то что надо
Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) бежевый
Достоинства:
Комментарий:
Купил дочери в подарок, прошло почти два месяца, она очень довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Восторг! Колонка супер, начиная от упаковки - все идеально, до цвета, размера, и т.д. Радуюсь как ребенок. Спасибо!!! Пока все отлично, надеюсь, что не будет повода для огорчения.
Достоинства:
Комментарий:
Классная колонка, понравилась
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. С удовольствием пользуется вся семья
Достоинства:
Комментарий:
она классная, но иногда подтурливает.
Достоинства:
Комментарий:
станция пришла хорошо упакованной с подключением разобрался быстро семья довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка новая. Упаковка заводская. Всё пришло в отличном состоянии. Колонка работает и нам очень нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, товар оригинальный. Быстро провели настройку и радуемся Алисе.
Достоинства:
Комментарий:
не выключается даже с пульта. так же не "глушит"hdmi. соответственно телек тоже не отключается. звук можно сделать и получше, пожертвовав компактностью. но для комбо- устройства- сойдёт
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная колонка! Великолепный звук для дома! Цвет для моего интерьера
Достоинства:
Комментарий:
Каждый день слушаем музыку не надоедает, качество звука супер.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук, но почему то отзывается с 2-3 раза, колонка мини с 1 раза , интересно конечно , но все работает
Достоинства:
Комментарий:
работает как надо. звук классный. подключил к тв. теперь управляю голосом
Достоинства:
Комментарий:
Великолепная, просто не заменимая умная МОЗГ
Достоинства:
Комментарий:
суперская, тока не можем пока подключить к телику, наверное ресивер мешает.. думаем...
Достоинства:
Комментарий:
Крутой звук, оригинал, лучшая колонка Яндекса т.к. имеет гораздо больше возможностей нежели ее «друзья»
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, коробка в заводской пленке, полный комплект, модель соответствует
Достоинства:
Комментарий:
Супер колонка! Купили на Новый год! Оригинальная! Все целое
Достоинства:
Комментарий:
всё норм. в комплекте подписка на 2 месяца яндекс плюса.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо. Думаю за 28к приемлимо. Жаль не умеет управлять видео в дополнительных приложениях и ещё коке-какие претензии, вроде невозможности ставить свои приложения, но продавец не при чём. Надеюсь будет улучшаться с годами, пока не идеально
Достоинства:
Комментарий:
Отлично! Очень просто настраивается! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Яндекс станция-лучшее что есть на рынке, цена-качество-функционал
Достоинства:
Комментарий:
Классная вешь!!!! И кино и музыка и разные видюхи,да и поболтать от безделия есть с кем.
Достоинства:
Комментарий:
Добрый вечер!Всех с прошедшими праздниками!!!Колонкой владею неделю с лишним.Впечатлений море!Звук впечатляет,глубокие басы,объём,заполняет всё помещение,ничего лишнего.Всё в меру.Не ждите идеала.У каждого свой слух,свои предпочтения,свои требования.У меня есть ещё станция Миди,она тоже труженица ещё та!!!Но неоспоримо Макс превосходит её по звуку и по возможностям.Присутствие медиаплеера,множество входов....Честно,мне станция очень понравилась,очень долго сомневался,брать,не брать....Ну так очень хотелось!!!!!!!Честно,сааааавсем не жалею.Кайф,балдёж,это что то...Можно снять и видео и звук,но это всё равно не передать на экране смартфона.Дорого....Но.....Сказка!!!Волшебство!!!Кайф!!!Это чудо надо слушать....и конечно смотреть,что оно показывает!!! Берите,не пожалеете!!!С уважением,всем ,кто прочитает мой отзыв!
Достоинства:
Комментарий:
Звук просто бомба Продавец хороший !
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо,колонка супер ! Брали в подарок, все довольны !
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, мощная колонка, правда если честным быть за такие деньги ожидалось большее, хотя все компенсирует действительно чистый звук, никаких оверов по звуку (не пердит короче при бассах), однако Алиса подкачивает, хоть и при первом включении нам обещали аж про версию Яндекс GPT, Алиса путается в элементарном например, переключении между аккаунтами, также все равно использует аккаунт хозяина и просто проецирует аккаунт второго человека, за такие деньги хотелось бы чтобы колонка работала нормально в соответствии с заявлением разработчиков. Алиса иногда даже не слышит вас, потом говорит что думала (самая тупая отговорка конечно). А так очень неплохой продукт несмотря на некоторые нюансы более чем доволен. Колонку стоит покупать тем кто любит слушать музыку, тем кто уважает музыку и кому нужен функционал станций Яндекс. Про Алису и станции могу сказать что весьма специфично она может в чем то быстро помочь и прошерстить интернет вместо вас, но в основном просто не понимает запроса (и в некоторых случаях понятно почему, не хочет брать ответственность) Мой личный вердикт 5/5, потому что колонка стоит того
Достоинства:
Комментарий:
Все работает! Алиса то что надо