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Портативная акустика Dialog Oscar AO-12 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Dialog Oscar AO-12

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Портативная акустика Dialog Oscar AO-12 - фото 3
Портативная акустика Dialog Oscar AO-12 - фото 4
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Портативная акустика Dialog Oscar AO-12 - фото 8
Портативная акустика Dialog Oscar AO-12 - фото 9
Портативная акустика Dialog Oscar AO-12 - фото 10
Портативная акустика Dialog Oscar AO-12 - фото 11
Портативная акустика Dialog Oscar AO-12 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
30
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Dialog Oscar AO-12 - фото 1
  • Портативная акустика Dialog Oscar AO-12 - фото 2
  • Портативная акустика Dialog Oscar AO-12 - фото 3
  • Портативная акустика Dialog Oscar AO-12 - фото 4
  • Портативная акустика Dialog Oscar AO-12 - фото 5
  • Портативная акустика Dialog Oscar AO-12 - фото 6
  • Портативная акустика Dialog Oscar AO-12 - фото 7
  • Портативная акустика Dialog Oscar AO-12 - фото 8
  • Портативная акустика Dialog Oscar AO-12 - фото 9
  • Портативная акустика Dialog Oscar AO-12 - фото 10
  • Портативная акустика Dialog Oscar AO-12 - фото 11
  • Портативная акустика Dialog Oscar AO-12 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 409132
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Характеристики

Бренд
Dialog
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
67
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
30
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
10
Диаметр НЧ-динамика, мм
65
Количество полос AC
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v4.2
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4400
Габаритные размеры
240 x 575 x 240 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
3

Описание товара Портативная акустика Dialog Oscar AO-12

Портативная акустика Dialog — это идеальное решение для любителей качественного звука и мобильности. Эта колонка, обладая стильным дизайном в классическом черном цвете, станет отличным дополнением к любому интерьеру или выездному пикнику. Оснащенная мощной батареей емкостью 4400 мА·ч, колонка обеспечивает продолжительное время работы от аккумулятора, что позволяет наслаждаться музыкой в любом месте без необходимости постоянной подзарядки. Li-Ion батарея гарантирует надежность и долгий срок службы. Устройство поддерживает работу в формате звука 2.1 с общей мощностью 30 Вт, обеспечивая насыщенное и объемное звучание. Три динамика, в том числе высокочастотный с диаметром 10 мм, предоставляют чистое и детализированное аудио, удовлетворяя даже самых требовательных меломанов. Для удобства подключения различных устройств предусмотрены линейный AUX вход и USB порт, что позволяет легко соединить колонку с телефоном, планшетом или ноутбуком. Наличие дисплея облегчает управление функциями и настройками, помогая быстро находить нужный трек и регулировать параметры воспроизведения. Корпус модели изготовлен из прочного пластика, что делает устройство легким, но при этом достаточно устойчивым к механическим повреждениям. Портативная акустика Dialog сочетает в себе функциональность и высокое качество звука, становясь незаменимым спутником как в домашних условиях, так и в путешествиях.

Отзывы о товаре Портативная акустика Dialog Oscar AO-12




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Характеристики
Бренд
Dialog
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
67
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
30
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
10
Диаметр НЧ-динамика, мм
65
Количество полос AC
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v4.2
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4400
Габаритные размеры
240 x 575 x 240 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Dialog — это идеальное решение для любителей качественного звука и мобильности. Эта колонка, обладая стильным дизайном в классическом черном цвете, станет отличным дополнением к любому интерьеру или выездному пикнику. Оснащенная мощной батареей емкостью 4400 мА·ч, колонка обеспечивает продолжительное время работы от аккумулятора, что позволяет наслаждаться музыкой в любом месте без необходимости постоянной подзарядки. Li-Ion батарея гарантирует надежность и долгий срок службы. Устройство поддерживает работу в формате звука 2.1 с общей мощностью 30 Вт, обеспечивая насыщенное и объемное звучание. Три динамика, в том числе высокочастотный с диаметром 10 мм, предоставляют чистое и детализированное аудио, удовлетворяя даже самых требовательных меломанов. Для удобства подключения различных устройств предусмотрены линейный AUX вход и USB порт, что позволяет легко соединить колонку с телефоном, планшетом или ноутбуком. Наличие дисплея облегчает управление функциями и настройками, помогая быстро находить нужный трек и регулировать параметры воспроизведения. Корпус модели изготовлен из прочного пластика, что делает устройство легким, но при этом достаточно устойчивым к механическим повреждениям. Портативная акустика Dialog сочетает в себе функциональность и высокое качество звука, становясь незаменимым спутником как в домашних условиях, так и в путешествиях.
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Отзывы


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