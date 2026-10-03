Шуруповерт Зубр ЗСШ-550-45
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
В наличии
Код товара: 93548
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 490 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шуруповерт
Высота, см
24.5
Импульсный режим
нет
Кейс в комплекте
нет
Количество скоростей работы
1
Макс. число оборотов холостого хода
0
Максимальный крутящий момент
10
Тип патрона
под биты
Тормоз двигателя
нет
Ширина, см
7.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х8
Вес, кг.
1.75
Описание товара Шуруповерт Зубр ЗСШ-550-45
Мощность - 500 Вт, максимальное количество оборотов - 4500 об./мин., максимальный крутящий момент - 10 Н/м
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Шуруповерт
Высота, см
24.5
Импульсный режим
нет
Кейс в комплекте
нет
Количество скоростей работы
1
Макс. число оборотов холостого хода
0
Максимальный крутящий момент
10
Тип патрона
под биты
Тормоз двигателя
нет
Ширина, см
7.8
Страна производитель
Китай
Мощность - 500 Вт, максимальное количество оборотов - 4500 об./мин., максимальный крутящий момент - 10 Н/м
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
Шуруповерт Зубр ЗСШ-550-45 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3490 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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