Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2
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Характеристики
Тип товара
Шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб.
В наличии
Код товара: 469129
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шуруповерт
Высота, см
26.5
Количество скоростей работы
2
Комплектация
дрель-шуруповерт, битодержатель, скоба поясная, руководство по эксплуатации, коробка
Лампа точечной подсветки
да
Макс. число оборотов холостого хода
0
Максимальный крутящий момент
45
Реверс
да
Тип патрона
быстрозажимной
Фиксация шпинделя
да
Ширина, см
7.5
Электронная регулировка частоты вращения
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х8
Вес, кг.
2
Описание товара Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2
Дрель-шуруповерт ЗУБР ДШ-М3-500-2 – инструмент с питанием от электросети, который отличается высокой эффективностью и эргономичной конструкцией. Для плавной настройки интенсивности работы в данной модели реализованы 2-скоростной редуктор и 22 положения крутящего момента с простым управлением. Для повышения удобства в использовании реализованы реверс и яркая подсветка, а патрон с быстрозажимным механизмом упрощает замену бит и сверл. Эргономичная нескользящая рукоятка гарантирует комфортный хват. Из других особенностей ЗУБР ДШ-М3-500-2 отмечаются сетевой кабель длиной 5 метра и битодержатель.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Шуруповерт
Высота, см
26.5
Количество скоростей работы
2
Комплектация
дрель-шуруповерт, битодержатель, скоба поясная, руководство по эксплуатации, коробка
Лампа точечной подсветки
да
Макс. число оборотов холостого хода
0
Максимальный крутящий момент
45
Реверс
да
Тип патрона
быстрозажимной
Фиксация шпинделя
да
Ширина, см
7.5
Развернуть
Электронная регулировка частоты вращения
да
Страна производитель
Китай
Дрель-шуруповерт ЗУБР ДШ-М3-500-2 – инструмент с питанием от электросети, который отличается высокой эффективностью и эргономичной конструкцией. Для плавной настройки интенсивности работы в данной модели реализованы 2-скоростной редуктор и 22 положения крутящего момента с простым управлением. Для повышения удобства в использовании реализованы реверс и яркая подсветка, а патрон с быстрозажимным механизмом упрощает замену бит и сверл. Эргономичная нескользящая рукоятка гарантирует комфортный хват. Из других особенностей ЗУБР ДШ-М3-500-2 отмечаются сетевой кабель длиной 5 метра и битодержатель.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
Купить Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М3-500-2 - по цене 3450 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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