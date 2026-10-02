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Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400

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Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400 - фото 1
Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400 - фото 2
Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400 - фото 3
Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400 - фото 4
Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400 - фото 5
Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400 - фото 6
Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400 - фото 7
Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400 - фото 8
Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400 - фото 9
Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400 - фото 10
Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400 - фото 11
Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400 - фото 12
Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шуруповерт
  • Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400 - фото 1
  • Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400 - фото 2
  • Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400 - фото 3
  • Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400 - фото 4
  • Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400 - фото 5
  • Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400 - фото 6
  • Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400 - фото 7
  • Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400 - фото 8
  • Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400 - фото 9
  • Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400 - фото 10
  • Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400 - фото 11
  • Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400 - фото 12
  • Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 339178
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400
2 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шуруповерт
Высота, см
26.6
Количество скоростей работы
1
Комплектация
дрель, битодержатель, скоба поясная, документация, упаковка
Лампа точечной подсветки
да
Макс. число оборотов холостого хода
0
Максимальный крутящий момент
28
Реверс
да
Тип патрона
быстрозажимной
Ширина, см
8.5
Электронная регулировка частоты вращения
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х7
Вес, кг.
1.74

Описание товара Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400

Привычный шуруповерт для простого и оперативного вкручивания/выкручивания крепежа, но без недостатков аккумуляторного аналога. Легкий и удобный, мощный и производительный, с подсветкой и держателем бит,



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шуруповерт
Высота, см
26.6
Количество скоростей работы
1
Комплектация
дрель, битодержатель, скоба поясная, документация, упаковка
Лампа точечной подсветки
да
Макс. число оборотов холостого хода
0
Максимальный крутящий момент
28
Реверс
да
Тип патрона
быстрозажимной
Ширина, см
8.5
Электронная регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Привычный шуруповерт для простого и оперативного вкручивания/выкручивания крепежа, но без недостатков аккумуляторного аналога. Легкий и удобный, мощный и производительный, с подсветкой и держателем бит,


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт сетевая Зубр ДШ-М1-400 - стоимость товара 2360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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