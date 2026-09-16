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Держатель для смартфона Samsung EP-H5300CBEGEU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для смартфона Samsung EP-H5300CBEGEU

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Держатель для смартфона Samsung EP-H5300CBEGEU - фото 1
Держатель для смартфона Samsung EP-H5300CBEGEU - фото 2
Держатель для смартфона Samsung EP-H5300CBEGEU - фото 3
Держатель для смартфона Samsung EP-H5300CBEGEU - фото 4
Держатель для смартфона Samsung EP-H5300CBEGEU - фото 5
Держатель для смартфона Samsung EP-H5300CBEGEU - фото 6
Держатель для смартфона Samsung EP-H5300CBEGEU - фото 7
Держатель для смартфона Samsung EP-H5300CBEGEU - фото 8
Держатель для смартфона Samsung EP-H5300CBEGEU - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Держатель для смартфона Samsung EP-H5300CBEGEU - фото 1
  • Держатель для смартфона Samsung EP-H5300CBEGEU - фото 2
  • Держатель для смартфона Samsung EP-H5300CBEGEU - фото 3
  • Держатель для смартфона Samsung EP-H5300CBEGEU - фото 4
  • Держатель для смартфона Samsung EP-H5300CBEGEU - фото 5
  • Держатель для смартфона Samsung EP-H5300CBEGEU - фото 6
  • Держатель для смартфона Samsung EP-H5300CBEGEU - фото 7
  • Держатель для смартфона Samsung EP-H5300CBEGEU - фото 8
  • Держатель для смартфона Samsung EP-H5300CBEGEU - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710177
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Характеристики

Бренд
Samsung
Место установки
в вентрешетку
Материал
пластик
Крепление устройства
зажим
Поворот на 360 градусов
Да
Размеры в упаковке, см
15х13х10
Вес, г.
300

Описание товара Держатель для смартфона Samsung EP-H5300CBEGEU

Основная информация Тип: держатель для смартфона Место установки: в вентрешетку Крепление устройства: зажим Крепление к авто: прищепка Зарядка: да Цвет: черный Дополнительная информация Совместимые телефоны: Galaxy Z Fold3 5G, Z Fold2 5G, Z Fold, Z Flip3 5G, Z Flip, Z Flip 5G, S21 Ultra 5G, S21+ 5G, S21 5G, Note20 Ultra 5G, Note20 5G, S20 Ultra 5G, S20+ 5G, S20 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10, Note10 5G, S10, S10+, S10e, S10 5G, S9, S9+, S8, S8+, S7, S7 Edge, Note9, Note8, Note5, S6 Edge+, S6, S6 Edge and Apple iPhone 11 Pro Max,11 Pro, 11, X, XS, XS Max, XR, 8, 8 Plus. Материал: пластик

Отзывы о товаре Держатель для смартфона Samsung EP-H5300CBEGEU




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Место установки
в вентрешетку
Материал
пластик
Крепление устройства
зажим
Поворот на 360 градусов
Да
Описание
Основная информация Тип: держатель для смартфона Место установки: в вентрешетку Крепление устройства: зажим Крепление к авто: прищепка Зарядка: да Цвет: черный Дополнительная информация Совместимые телефоны: Galaxy Z Fold3 5G, Z Fold2 5G, Z Fold, Z Flip3 5G, Z Flip, Z Flip 5G, S21 Ultra 5G, S21+ 5G, S21 5G, Note20 Ultra 5G, Note20 5G, S20 Ultra 5G, S20+ 5G, S20 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10, Note10 5G, S10, S10+, S10e, S10 5G, S9, S9+, S8, S8+, S7, S7 Edge, Note9, Note8, Note5, S6 Edge+, S6, S6 Edge and Apple iPhone 11 Pro Max,11 Pro, 11, X, XS, XS Max, XR, 8, 8 Plus. Материал: пластик
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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