Держатель для смартфона Samsung EP-H5300CBEGEU
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710177
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Характеристики
Бренд
Место установки
в вентрешетку
Материал
пластик
Крепление устройства
зажим
Поворот на 360 градусов
Да
Размеры в упаковке, см
15х13х10
Вес, г.
300
Описание товара Держатель для смартфона Samsung EP-H5300CBEGEU
Основная информация Тип: держатель для смартфона Место установки: в вентрешетку Крепление устройства: зажим Крепление к авто: прищепка Зарядка: да Цвет: черный Дополнительная информация Совместимые телефоны: Galaxy Z Fold3 5G, Z Fold2 5G, Z Fold, Z Flip3 5G, Z Flip, Z Flip 5G, S21 Ultra 5G, S21+ 5G, S21 5G, Note20 Ultra 5G, Note20 5G, S20 Ultra 5G, S20+ 5G, S20 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10, Note10 5G, S10, S10+, S10e, S10 5G, S9, S9+, S8, S8+, S7, S7 Edge, Note9, Note8, Note5, S6 Edge+, S6, S6 Edge and Apple iPhone 11 Pro Max,11 Pro, 11, X, XS, XS Max, XR, 8, 8 Plus. Материал: пластик
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Бренд
Место установки
в вентрешетку
Материал
пластик
Крепление устройства
зажим
Поворот на 360 градусов
Да
Основная информация Тип: держатель для смартфона Место установки: в вентрешетку Крепление устройства: зажим Крепление к авто: прищепка Зарядка: да Цвет: черный Дополнительная информация Совместимые телефоны: Galaxy Z Fold3 5G, Z Fold2 5G, Z Fold, Z Flip3 5G, Z Flip, Z Flip 5G, S21 Ultra 5G, S21+ 5G, S21 5G, Note20 Ultra 5G, Note20 5G, S20 Ultra 5G, S20+ 5G, S20 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10, Note10 5G, S10, S10+, S10e, S10 5G, S9, S9+, S8, S8+, S7, S7 Edge, Note9, Note8, Note5, S6 Edge+, S6, S6 Edge and Apple iPhone 11 Pro Max,11 Pro, 11, X, XS, XS Max, XR, 8, 8 Plus. Материал: пластик
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