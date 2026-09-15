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Держатель для мобильного устройства UGREEN LP373 (20434) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для мобильного устройства UGREEN LP373 (20434) White

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Держатель для мобильного устройства UGREEN LP373 (20434) White - фото 1
Держатель для мобильного устройства UGREEN LP373 (20434) White - фото 2
Держатель для мобильного устройства UGREEN LP373 (20434) White - фото 3
Держатель для мобильного устройства UGREEN LP373 (20434) White - фото 4
Держатель для мобильного устройства UGREEN LP373 (20434) White - фото 5
Держатель для мобильного устройства UGREEN LP373 (20434) White - фото 6
Держатель для мобильного устройства UGREEN LP373 (20434) White - фото 7
Держатель для мобильного устройства UGREEN LP373 (20434) White - фото 8
Держатель для мобильного устройства UGREEN LP373 (20434) White - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель автомобильный
  • Держатель для мобильного устройства UGREEN LP373 (20434) White - фото 1
  • Держатель для мобильного устройства UGREEN LP373 (20434) White - фото 2
  • Держатель для мобильного устройства UGREEN LP373 (20434) White - фото 3
  • Держатель для мобильного устройства UGREEN LP373 (20434) White - фото 4
  • Держатель для мобильного устройства UGREEN LP373 (20434) White - фото 5
  • Держатель для мобильного устройства UGREEN LP373 (20434) White - фото 6
  • Держатель для мобильного устройства UGREEN LP373 (20434) White - фото 7
  • Держатель для мобильного устройства UGREEN LP373 (20434) White - фото 8
  • Держатель для мобильного устройства UGREEN LP373 (20434) White - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614415
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Держатель автомобильный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х3
Вес, г.
203

Описание товара Держатель для мобильного устройства UGREEN LP373 (20434) White

Угол наклона: 0-90°. Регулируемая длина: 44 мм. Регулируемая конструкция с двойным затвором. Силиконовая защита от царапин. Устойчивая конструкция с антискользящим покрытием. Опорный стержень из сплава. Совместим с мобильными устройствами и планшетами до 7.2 дюйм.

Отзывы о товаре Держатель для мобильного устройства UGREEN LP373 (20434) White




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Держатель автомобильный
Страна производитель
Китай
Описание
Угол наклона: 0-90°. Регулируемая длина: 44 мм. Регулируемая конструкция с двойным затвором. Силиконовая защита от царапин. Устойчивая конструкция с антискользящим покрытием. Опорный стержень из сплава. Совместим с мобильными устройствами и планшетами до 7.2 дюйм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для мобильного устройства UGREEN LP373 (20434) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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