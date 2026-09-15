Автомобильный держатель Baseus SUHZ-01 Black 905752
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Характеристики
Тип товара
Автомобильные держатели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%800 руб. 1 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 507881
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
19х16х4
Вес, г.
50
Описание товара Автомобильный держатель Baseus SUHZ-01 Black 905752
Универсальное крепление на подголовник сиденья. Необходимый аксессуар, чтобы Вашему пассажиру было удобно просматривать видео во время долгих поездок. Устанавливается между трубками. Может использоваться как для смартфонов, так и для планшетных компьютеров. Диагональ совместимых мобильных устройств 4.7-12.9. Шарнирное крепление обеспечивает выбор оптимального угла наклона. Упоры и стенка держателя имеют мягкое покрытие, которое позволяет избежать появления новых царапин на устройстве во время установки. Держатель не подвержен вибрациям.
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Универсальное крепление на подголовник сиденья. Необходимый аксессуар, чтобы Вашему пассажиру было удобно просматривать видео во время долгих поездок. Устанавливается между трубками. Может использоваться как для смартфонов, так и для планшетных компьютеров. Диагональ совместимых мобильных устройств 4.7-12.9. Шарнирное крепление обеспечивает выбор оптимального угла наклона. Упоры и стенка держателя имеют мягкое покрытие, которое позволяет избежать появления новых царапин на устройстве во время установки. Держатель не подвержен вибрациям.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, магнитные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, магнитные
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