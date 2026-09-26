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Держатель автомобильный Uzay магнитный, 360, на вент. решетку, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель автомобильный Uzay магнитный, 360, на вент. решетку, черный

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Держатель автомобильный Uzay магнитный, 360, на вент. решетку, черный - фото 1
Держатель автомобильный Uzay магнитный, 360, на вент. решетку, черный - фото 2
Держатель автомобильный Uzay магнитный, 360, на вент. решетку, черный - фото 3
Держатель автомобильный Uzay магнитный, 360, на вент. решетку, черный - фото 4
Держатель автомобильный Uzay магнитный, 360, на вент. решетку, черный - фото 5
Держатель автомобильный Uzay магнитный, 360, на вент. решетку, черный - фото 6
Держатель автомобильный Uzay магнитный, 360, на вент. решетку, черный - фото 7
Держатель автомобильный Uzay магнитный, 360, на вент. решетку, черный - фото 8
Держатель автомобильный Uzay магнитный, 360, на вент. решетку, черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные держатели
  • Держатель автомобильный Uzay магнитный, 360, на вент. решетку, черный - фото 1
  • Держатель автомобильный Uzay магнитный, 360, на вент. решетку, черный - фото 2
  • Держатель автомобильный Uzay магнитный, 360, на вент. решетку, черный - фото 3
  • Держатель автомобильный Uzay магнитный, 360, на вент. решетку, черный - фото 4
  • Держатель автомобильный Uzay магнитный, 360, на вент. решетку, черный - фото 5
  • Держатель автомобильный Uzay магнитный, 360, на вент. решетку, черный - фото 6
  • Держатель автомобильный Uzay магнитный, 360, на вент. решетку, черный - фото 7
  • Держатель автомобильный Uzay магнитный, 360, на вент. решетку, черный - фото 8
  • Держатель автомобильный Uzay магнитный, 360, на вент. решетку, черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 618747
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Характеристики

Бренд
Uzay
Тип товара
Автомобильные держатели
Размеры в упаковке, см
21х11х2
Вес, г.
74

Описание товара Держатель автомобильный Uzay магнитный, 360, на вент. решетку, черный

Магнитный автомобильный держатель для воздуховода автомобиля. Изготовлен из прочного ABS-пластика, силикона и алюминиевого сплава – легкие и прочные материалы обеспечивают комфортное использование. Широкая совместимость – можно использовать для устройств с весом до 200 г. Держатель имеет угол вращения на 360 градусов. 5 мощных неодимовых магнита надежно удержит смартфон на любой дороге. Держатель предназначен для комфортного и безопасного вождения.

Отзывы о товаре Держатель автомобильный Uzay магнитный, 360, на вент. решетку, черный




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Характеристики
Бренд
Uzay
Тип товара
Автомобильные держатели
Описание
Магнитный автомобильный держатель для воздуховода автомобиля. Изготовлен из прочного ABS-пластика, силикона и алюминиевого сплава – легкие и прочные материалы обеспечивают комфортное использование. Широкая совместимость – можно использовать для устройств с весом до 200 г. Держатель имеет угол вращения на 360 градусов. 5 мощных неодимовых магнита надежно удержит смартфон на любой дороге. Держатель предназначен для комфортного и безопасного вождения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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