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Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569)

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Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 1
Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 2
Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 3
Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 4
Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 5
Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 6
Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 7
Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 8
Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 9
Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 10
Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 11
Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 12
Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 13
Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 14
Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 15
Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 1
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 2
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 3
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 4
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 5
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 6
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 7
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 8
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 9
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 10
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 11
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 12
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 13
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 14
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 15
  • Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 515090
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Характеристики

Бренд
HAMA
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Место установки
в прикуриватель
Материал
пластик
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
80

Описание товара Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569)

Описание товара Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) Автомобильное зарядное устройство, USB Type-C, PD, QC3.0, 20Вт.

Отзывы о товаре Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569)




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Характеристики
Бренд
HAMA
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Место установки
в прикуриватель
Материал
пластик
Описание
Описание товара Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) Автомобильное зарядное устройство, USB Type-C, PD, QC3.0, 20Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A PD универсальное черный (00210569) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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