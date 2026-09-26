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Характеристики
Тип товара
Держатель автомобильный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614422
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Описание товара Держатель для телефона UGREEN LP405 (20473) Black
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Автомобильный держатель UGREEN LP405 (20473) Waterfall-Shaped Suction Cup Phone Mount с присоской чёрный. Держатель Ugreen LP292 оснащён четырьмя сильными неодимовыми магнитами и самоклеящимися металлическими пластинами с основой 3M. Используйте свой смартфон в качестве устройства GPS или навигации. Практичный держатель мобильного телефона для вашего автомобиля с прочной присоской можно прикрепить к лобовому стеклу или приборной панели по вашему желанию. Автомобильный держатель обеспечивает безопасное вождение и оптимальную навигацию с помощью мобильного телефона. Установите идеальный угол обзора для ваших нужд, не отвлекаясь на телефон во время вождения. Вращающаяся на 360 градусов головка и поворотный рычаг на 220 градусов позволяют быстро установить оптимальный угол. Универсальный регулируемый автомобильный держатель для смартфона надежно удерживает ваш мобильный телефон даже на неровной дороге. Благодаря мощной присоске крепление для телефона UGREEN на присоске обеспечивает надежную фиксацию вашего смартфона в автомобиле.
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Автомобильный держатель UGREEN LP405 (20473) Waterfall-Shaped Suction Cup Phone Mount с присоской чёрный. Держатель Ugreen LP292 оснащён четырьмя сильными неодимовыми магнитами и самоклеящимися металлическими пластинами с основой 3M. Используйте свой смартфон в качестве устройства GPS или навигации. Практичный держатель мобильного телефона для вашего автомобиля с прочной присоской можно прикрепить к лобовому стеклу или приборной панели по вашему желанию. Автомобильный держатель обеспечивает безопасное вождение и оптимальную навигацию с помощью мобильного телефона. Установите идеальный угол обзора для ваших нужд, не отвлекаясь на телефон во время вождения. Вращающаяся на 360 градусов головка и поворотный рычаг на 220 градусов позволяют быстро установить оптимальный угол. Универсальный регулируемый автомобильный держатель для смартфона надежно удерживает ваш мобильный телефон даже на неровной дороге. Благодаря мощной присоске крепление для телефона UGREEN на присоске обеспечивает надежную фиксацию вашего смартфона в автомобиле.
Держатель для телефона UGREEN LP405 (20473) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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