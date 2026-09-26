Держатель автомобильный Uzay магнитный, на вент. решетку, черный
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Характеристики
Тип товара
Автомобильные держатели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 618748
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
21х11х2
Вес, г.
92
Описание товара Держатель автомобильный Uzay магнитный, на вент. решетку, черный
Магнитный автомобильный держатель для воздуховода автомобиля. Изготовлен из прочного ABS-пластика – легкий и прочный материал обеспечивают комфортное использование. Широкая совместимость – подходит для устройств массой до 200 гр. Держатель имеет угол вращения на 360 градусов. 4 Мощных неодимовых магнитов надежно удержат смартфон на любой дороге. Держатель предназначен для комфортного и безопасного вождения.
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Магнитный автомобильный держатель для воздуховода автомобиля. Изготовлен из прочного ABS-пластика – легкий и прочный материал обеспечивают комфортное использование. Широкая совместимость – подходит для устройств массой до 200 гр. Держатель имеет угол вращения на 360 градусов. 4 Мощных неодимовых магнитов надежно удержат смартфон на любой дороге. Держатель предназначен для комфортного и безопасного вождения.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, магнитные
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