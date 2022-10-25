Автомобильный держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323772
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель
Место установки
в вентрешетку
Материал
пластик
Крепление
прищепка
Крепление устройства
зажим
Поворот на 360 градусов
Да
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
95
Описание товара Автомобильный держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов
Автомобильный держатель на решетку вентиляции для устройств с диагональю 2.5 - 6
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, магнитные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 460 руб.115 руб. в СплитАвтомобильный держатель Wiiix HT-61V9mg черный
-
В наличииЦена 480 руб.120 руб. в СплитАвтомобильный держатель Red Line Magnetic (УТ000015189) черный
-
В наличииЦена 630 руб. 850 руб.158 руб. в СплитДержатель на стекло для Apple iPhone4/3/iPod Touch и смартфоны G...
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитАвтомобильный магнитный держатель LuxCase CH-M 102 silver
-
В наличииЦена 910 руб.228 руб. в СплитКрепление на подголовник сидения авто для планшетов 7-8 дюймов
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитАвтомобильное зарядное устройство Hama H-210569 1.67A+3A+2.22A P...
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитКрепление на подголовник сидения авто для планшетов 10 дюймов
Бренд
Тип товара
Держатель
Место установки
в вентрешетку
Материал
пластик
Крепление
прищепка
Крепление устройства
зажим
Поворот на 360 градусов
Да
Автомобильный держатель на решетку вентиляции для устройств с диагональю 2.5 - 6
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, магнитные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, магнитные
Достоинства:
Держатель компактный, абсолютно не мешается, на решетку фиксируется надежно, не отваливается, сделан из прочного пластика, телефон держит хорошо, и удобно его извлекать, при необходимости
Недостатки:
не заметил
Комментарий:
надежно крепится. смотрися тоже симпотично, не занимает много места
Автомобильный держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автомобильный держатель Buro T32 черный для для смартфонов и навигаторов
Достоинства:
Держатель компактный, абсолютно не мешается, на решетку фиксируется надежно, не отваливается, сделан из прочного пластика, телефон держит хорошо, и удобно его извлекать, при необходимости
Недостатки:
не заметил
Комментарий:
надежно крепится. смотрися тоже симпотично, не занимает много места