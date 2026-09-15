Экшн-камера Digma DiCam 880 черная
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Характеристики
Описание товара Экшн-камера Digma DiCam 880 черная
Экшн-камера Digma — идеальный выбор для тех, кто любит запечатлевать яркие моменты своей активной жизни. Эта компактная камера весом всего 102 г сочетает в себе продвинутые технологии и надежность, предоставляя пользователям возможность делать чёткие и насыщенные снимки благодаря 16-мегапиксельной матрице CMOS. Стабилизатор изображения обеспечивает плавность видеозаписи даже в условиях высокой динамики, а угол обзора в 170 градусов позволяет захватывать все детали происходящего вокруг. Максимальное разрешение видеозаписи 3840x2160 гарантирует потрясающее качество изображения, которое вас невероятно впечатлит. Черный цвет придает камере элегантный и современный вид, а встроенный Wi-Fi модуль позволяет моментально делиться снимками и видеозаписями с друзьями и подписчиками, без проводов и излишних хлопот. Почитатели водных видов спорта оценят наличие подводного бокса в комплекте, обеспечивающего надёжную защиту камеры на глубине. Пульт ДУ — ещё одно незаменимая опция, позволяющая управлять записью и съёмкой на расстоянии. Камера поддерживает карты памяти формата microSD с максимальным объёмом до 128 Гб, что предоставляет достаточно места для хранения множества кадров. Аккумулятор ёмкостью 900 мАч предоставляет длительное время работы, позволяя непрерывно запечатлевать ваши приключения. Произведенная в Китае под брендом Digma, эта экшн-камера обещает оправдать ожидания самых требовательных пользователей, стремящихся к инновациям и неизменно высокому качеству.
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Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры, Недорогие, До 10000 р, До 15000 р
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