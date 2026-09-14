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Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo

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Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 1
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 2
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 3
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 4
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 5
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 6
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 7
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 8
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 9
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 10
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 11
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 12
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 13
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 14
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 15
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 16
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 17
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 18
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 19
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 20
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 21
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экшн-камера
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.5
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
40
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
155
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 1
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 2
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 3
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 4
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 5
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 6
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 7
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 8
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 9
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 10
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 11
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 12
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 13
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 14
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 15
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 16
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 17
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 18
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 19
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 20
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 21
  • Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732162
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Характеристики

Бренд
Dji
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
черный
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.5
Фронтальный дисплей
есть
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
40
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
155
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
120 кадр./сек
Формат видеофайлов
mp4
Стабилизатор изображения
да
Тип стабилизатора изображения
цифровой (программный)
Режим фото
Да
Водонепроницаемость
да
Максимальная глубина погружения
20 м (без аквабокса), 60 м (в аквабоксе)
Максимальный объем карты памяти
1024 Гб
Разъемы
USB Type-C
Беспроводные интерфейсы
Bluetooth, Wi-Fi
Питание
от аккумулятора
Емкость аккумулятора, мАч
1950
Комплектация
площадка изогнутая клеящаяся, для батарей, крепление быстросъемного адаптера, рамка защитная, резинка для защиты объектива, штатив-удлинитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х5
Вес, г.
744

Описание товара Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo

Экшн-камера DJI Osmo Action 5 PRO ADVENTURE COMBO черного цвета предназначена для фото- и видеосъемки под водой и на суше. Она имеет уровень влагозащиты IPX8, что позволяет погружать камеру на глубину до 20 м, а в аквабоксе – до 60 м. CMOS-матрица устройства обладает разрешением 40 Мп, благодаря чему получится снять видео в формате 4 К. Изображение будет четким, без смазываний и искажений, с реалистичной цветопередачей. В объектив с диафрагмой f/2.8, 2-кратным увеличением и углом обзора в 155° попадают все важные детали съемки. Цифровая стабилизация и функция фиксации горизонта позволяют снимать видео высокого качества в самых сложных условиях: при быстром движении, сильной тряске и в полете. OLED-дисплей диагональю 2.5" и сенсорным управлением помогает настраивать экшн-камеру DJI Osmo Action 5 PRO и просматривать отснятый материал. Встроенная память рассчитана на хранение данных до 47 ГБ. Увеличить ее до 1 ТБ можно установкой карты памяти. Полного заряда аккумулятора хватает на 240 мин беспрерывной работы экшн-камеры.

Отзывы о товаре Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dji
Тип товара
Экшн-камера
Цвет
черный
Основной дисплей
есть
Диагональ основного дисплея (дюйм)
2.5
Фронтальный дисплей
есть
Тип матрица
CMOS
Число мегапикселей матрицы
40
Количество объективов
1
Угол обзора (градус)
155
Запись видео высокой четкости
4К UHD
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Развернуть
Макс. число кадров при максимальном разрешении
120 кадр./сек
Формат видеофайлов
mp4
Стабилизатор изображения
да
Тип стабилизатора изображения
цифровой (программный)
Режим фото
Да
Водонепроницаемость
да
Максимальная глубина погружения
20 м (без аквабокса), 60 м (в аквабоксе)
Максимальный объем карты памяти
1024 Гб
Разъемы
USB Type-C
Беспроводные интерфейсы
Bluetooth, Wi-Fi
Питание
от аккумулятора
Емкость аккумулятора, мАч
1950
Комплектация
площадка изогнутая клеящаяся, для батарей, крепление быстросъемного адаптера, рамка защитная, резинка для защиты объектива, штатив-удлинитель
Страна производитель
Китай
Описание
Экшн-камера DJI Osmo Action 5 PRO ADVENTURE COMBO черного цвета предназначена для фото- и видеосъемки под водой и на суше. Она имеет уровень влагозащиты IPX8, что позволяет погружать камеру на глубину до 20 м, а в аквабоксе – до 60 м. CMOS-матрица устройства обладает разрешением 40 Мп, благодаря чему получится снять видео в формате 4 К. Изображение будет четким, без смазываний и искажений, с реалистичной цветопередачей. В объектив с диафрагмой f/2.8, 2-кратным увеличением и углом обзора в 155° попадают все важные детали съемки. Цифровая стабилизация и функция фиксации горизонта позволяют снимать видео высокого качества в самых сложных условиях: при быстром движении, сильной тряске и в полете. OLED-дисплей диагональю 2.5" и сенсорным управлением помогает настраивать экшн-камеру DJI Osmo Action 5 PRO и просматривать отснятый материал. Встроенная память рассчитана на хранение данных до 47 ГБ. Увеличить ее до 1 ТБ можно установкой карты памяти. Полного заряда аккумулятора хватает на 240 мин беспрерывной работы экшн-камеры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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