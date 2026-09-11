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Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 1120 лм, теплый свет, аккумулятор купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 1120 лм, теплый свет, аккумулятор

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Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 1120 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 1
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 1120 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 2
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 1120 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 3
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 1120 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь тактический
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 1120 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 1
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 1120 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 2
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 1120 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 3
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 1120 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 481466
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Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь тактический
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х6
Вес, г.
140

Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 1120 лм, теплый свет, аккумулятор

Невероятно дальнобойный свет до 451 метров!. Впечатляющая яркость. Постоянная яркость света даже при -25?C и при почти разряженном аккумуляторе. Четкое центральное пятно и минимальная боковая засветка для направленного освещения цели. Надежный корпус, цветные фильтры и оригинальные выносные кнопки для комфортной охоты и безопасного тактического применения. Гарантированная прочность — выдерживает падение с высоты 30 метров. Фонарь безотказно работает более 5 часов на глубине 50 метров

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 1120 лм, теплый свет, аккумулятор




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь тактический
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650
Страна производитель
Китай
Описание
Невероятно дальнобойный свет до 451 метров!. Впечатляющая яркость. Постоянная яркость света даже при -25?C и при почти разряженном аккумуляторе. Четкое центральное пятно и минимальная боковая засветка для направленного освещения цели. Надежный корпус, цветные фильтры и оригинальные выносные кнопки для комфортной охоты и безопасного тактического применения. Гарантированная прочность — выдерживает падение с высоты 30 метров. Фонарь безотказно работает более 5 часов на глубине 50 метров
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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