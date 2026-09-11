Компас Veber DC60-1A
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компас
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%1 740 руб. 2 956 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540055
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компас
Высота, см
3.6
Ширина, см
9.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х5
Вес, г.
340
Описание товара Компас Veber DC60-1A
Компас DC60-1A брызгозащищен и предназначен для ориентирования на суше и на воде. По конструкции компас — жидкостный (раствор по составу близок к керосину), отличительной особенностью таких компасов является скорость стабилизации стрелки. Циферблат плавающий, дисковый, фосфоресцирующий в темноте — для удобства использования. Так же для удобства измерений в корпусе предусмотрен визир, через который наблюдается двойная шкала с нанесенными азимутами в обоих направлениях.
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Компас DC60-1A брызгозащищен и предназначен для ориентирования на суше и на воде. По конструкции компас — жидкостный (раствор по составу близок к керосину), отличительной особенностью таких компасов является скорость стабилизации стрелки. Циферблат плавающий, дисковый, фосфоресцирующий в темноте — для удобства использования. Так же для удобства измерений в корпусе предусмотрен визир, через который наблюдается двойная шкала с нанесенными азимутами в обоих направлениях.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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