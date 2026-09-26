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Компас Veber K4580 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компас Veber K4580

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Компас Veber K4580 - фото 1
Компас Veber K4580 - фото 2
Компас Veber K4580 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компас
  • Компас Veber K4580 - фото 1
  • Компас Veber K4580 - фото 2
  • Компас Veber K4580 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
990 руб.  1 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621242
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Компас
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х5
Вес, г.
235

Описание товара Компас Veber K4580

Компас К4580 брызгозащищен и предназначен для ориентирования на суше и на воде. По конструкции компас — жидкостный (раствор по составу близок к керосину), отличительной особенностью таких компасов является скорость стабилизации стрелки. Циферблат плавающий, дисковый, фосфоресцирующий в темноте — для удобства использования. Так же для удобства измерений в корпусе предусмотрен визир, через который наблюдается двойная шкала с нанесенными азимутами в обоих направлениях.

Отзывы о товаре Компас Veber K4580




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Компас
Страна производитель
Китай
Описание
Компас К4580 брызгозащищен и предназначен для ориентирования на суше и на воде. По конструкции компас — жидкостный (раствор по составу близок к керосину), отличительной особенностью таких компасов является скорость стабилизации стрелки. Циферблат плавающий, дисковый, фосфоресцирующий в темноте — для удобства использования. Так же для удобства измерений в корпусе предусмотрен визир, через который наблюдается двойная шкала с нанесенными азимутами в обоих направлениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компас Veber K4580 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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