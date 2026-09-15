Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лампа
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
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Описание товара Лампа LED Clearlight Performance Н27 (880) 7500 lm (1 шт) 6000K, CLPFMLEDН27
Автосвет CLEARLIGHT — это надежное и качественное освещение для вашего автомобиля, которое обеспечивает отличную видимость и повышает безопасность на дороге. Этот продукт характеризуется мощностью в 18 Вт, что обеспечивает оптимальный баланс между яркостью и экономичностью.
Бренд Clearlight известен своим вниманием к деталям и использует передовые технологии для создания долговечных осветительных решений. Ресурс работы лампы составляет впечатляющие 30 000 часов, что обеспечивает вам долгие годы надежного использования без необходимости частых замен.
Автосвет CLEARLIGHT идеально подходит для тех, кто ценит качество, надежность и эффективность. Независимо от условий вождения, эти лампы гарантируют мощный световой поток и стабильное освещение дорожного полотна. С автосветом CLEARLIGHT вам больше не придется беспокоиться о недостаточном освещении — доверьтесь качеству, проверенному временем.
Автосвет CLEARLIGHT — это надежное и качественное освещение для вашего автомобиля, которое обеспечивает отличную видимость и повышает безопасность на дороге. Этот продукт характеризуется мощностью в 18 Вт, что обеспечивает оптимальный баланс между яркостью и экономичностью.
Бренд Clearlight известен своим вниманием к деталям и использует передовые технологии для создания долговечных осветительных решений. Ресурс работы лампы составляет впечатляющие 30 000 часов, что обеспечивает вам долгие годы надежного использования без необходимости частых замен.
Автосвет CLEARLIGHT идеально подходит для тех, кто ценит качество, надежность и эффективность. Независимо от условий вождения, эти лампы гарантируют мощный световой поток и стабильное освещение дорожного полотна. С автосветом CLEARLIGHT вам больше не придется беспокоиться о недостаточном освещении — доверьтесь качеству, проверенному временем.
Лампа LED Clearlight Performance Н27 (880) 7500 lm (1 шт) 6000K, CLPFMLEDН27 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1290 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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