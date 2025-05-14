Top.Mail.Ru
Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% HB3 (1 шт) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% HB3 (1 шт)

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% HB3 (1 шт)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лампа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
720 руб.  940 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 248078
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% HB3 (1 шт)
720 руб. -23%
940 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CLEARLIGHT
Тип товара
Лампа
Мощность, Вт
35
Цоколь
HB3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х5
Вес, г.
200

Описание товара Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% HB3 (1 шт)

Ксеноновые Лампы Xenon Premium +150% подойдут для самых взыскательных водителей. Это самые яркие автомобильные ксеноновые лампы. Они обладают высочайшей производительностью, излучая до 150% больше света, их световой конус на 50 метров длиннее. Спектральный состав излучения лампы учитывает естественную цветочувствительность глаз. Комфортный для глаз водителя белый свет делает вождение в ночное время более безопасным и комфортным. Полностью сертифицированы.

Отзывы о товаре Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% HB3 (1 шт)

Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит все достаточно красиво. Упаковка, сами лампы, разъемы, ровно наклеенные шилдики. По всем этим параметрам, очень похожи на лампы от NARVA, которые служили по 2 года. Но те сейчас от 3,5 за штуку... Будем посмотреть, как отработают эти.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CLEARLIGHT
Тип товара
Лампа
Мощность, Вт
35
Цоколь
HB3
Страна производитель
Китай
Описание
Ксеноновые Лампы Xenon Premium +150% подойдут для самых взыскательных водителей. Это самые яркие автомобильные ксеноновые лампы. Они обладают высочайшей производительностью, излучая до 150% больше света, их световой конус на 50 метров длиннее. Спектральный состав излучения лампы учитывает естественную цветочувствительность глаз. Комфортный для глаз водителя белый свет делает вождение в ночное время более безопасным и комфортным. Полностью сертифицированы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит все достаточно красиво. Упаковка, сами лампы, разъемы, ровно наклеенные шилдики. По всем этим параметрам, очень похожи на лампы от NARVA, которые служили по 2 года. Но те сейчас от 3,5 за штуку... Будем посмотреть, как отработают эти.


Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% HB3 (1 шт) - купить по цене 720 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...