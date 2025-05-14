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Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% H7 (1 шт) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% H7 (1 шт)

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Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% H7 (1 шт) - фото 1
Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% H7 (1 шт) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Лампа
  • Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% H7 (1 шт) - фото 1
  • Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% H7 (1 шт) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 248077
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% H7 (1 шт)
690 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CLEARLIGHT
Тип товара
Лампа
Высота, см
0
Мощность, Вт
35
Цоколь
H7
Ширина, см
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х15
Вес, г.
200

Описание товара Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% H7 (1 шт)

Лампы Clearlight — это отличный выбор для автомобилиста. Clearlight Xenon Premium +150% обеспечивает максимальную освещенность дороги, что дает наилучшую видимость и больше времени на принятие решений. Цветовая температура 5000 К - это чистый белый свет, который не напрягает глаза и не мешает попутным водителям.

Отзывы о товаре Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% H7 (1 шт)

Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит все достаточно красиво. Упаковка, сами лампы, разъемы, ровно наклеенные шилдики. По всем этим параметрам, очень похожи на лампы от NARVA, которые служили по 2 года. Но те сейчас от 3,5 за штуку... Будем посмотреть, как отработают эти.



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Характеристики
Бренд
CLEARLIGHT
Тип товара
Лампа
Высота, см
0
Мощность, Вт
35
Цоколь
H7
Ширина, см
0
Страна производитель
Китай
Описание
Лампы Clearlight — это отличный выбор для автомобилиста. Clearlight Xenon Premium +150% обеспечивает максимальную освещенность дороги, что дает наилучшую видимость и больше времени на принятие решений. Цветовая температура 5000 К - это чистый белый свет, который не напрягает глаза и не мешает попутным водителям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит все достаточно красиво. Упаковка, сами лампы, разъемы, ровно наклеенные шилдики. По всем этим параметрам, очень похожи на лампы от NARVA, которые служили по 2 года. Но те сейчас от 3,5 за штуку... Будем посмотреть, как отработают эти.


Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% H7 (1 шт) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 690 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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